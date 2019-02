Anthem Guide: So farmt ihr am schnellsten Goldmünzen

Innerhalb von Anthem gibt es zwei verschiedene Währungen. Eine, welche man mit Echtgeld kaufen kann und Goldmünzen, die ihr im laufenden Spiel erhalten könnt. Damit ihr auf besagte Mikrotransaktionen nicht zurückgreifen müsst, euch aber dennoch das ein oder andere in den verschiedenen Läden von Anthem kaufen könnt, haben wir euch in unserem Guide einmal ein paar Methoden aufgelistet, wie ihr schnell an die begehrten Münzen kommt. Mit den Münzen lassen sich dann beispielsweise Herstellungsmaterialien oder kosmetische Gegenstände, wie verschiedene Skins, erwerben.

Weitere Guides zu Anthem:

Macht die Prüfungen

Obgleich ihr zu Beginn des Spiels noch recht viele Münzen zur Verfügung habt und diese ebenso schnell verdient, nimmt dies im weiteren Spielverlauf drastisch ab. Neben zahlreichen Missionen, welche euch mit Münzen belohnen, gehört vor allem das Abschließen der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Prüfungen zu einer der schnellsten Methoden um Goldmünzen zu sammeln. Diese Prüfungen können ganz unterschiedlich sein. Mal habt ihr sie in wenigen Minuten erledigt, mal fallen sie etwas aufwendiger aus. Gerade wöchentliche und monatliche Prüfungen sind meistens etwas zeitaufwendiger, logischerweise. Habt ihr sie allerdings abgeschlossen, entlohnt euch das Spiel mit 500 oder mehr Münzen.

via Gfycat

Nutzt das Allianz-System als Goldquelle

Eine weitere Besonderheit an Anthem ist das Allianz-System. Es gibt keine wirklichen Gilden oder Clans, viel eher gehört jeder Spieler in eurer Freundesliste automatisch zu eurer Allianz. Innerhalb des Allianz-Systems kann man wöchentlich Level aufsteigen und kann pro Woche Tausende von Gold verdienen. Wichtig ist hierbei: Umso mehr Freunde Anthem spielen, desto mehr Münzen werdet ihr am Ende der Woche erhalten. Seid also sozial, um reich zu werden!

Haltet nach öffentlichen Events Ausschau

Wenngleich ihr euch ein wenig entspannen wollt und ganz gemächlich im Freeplay durch die offene Spielwelt von Anthem fliegt, solltet ihr immer wieder euer HUD im Auge behalten. Nicht selten kann es passieren, dass sich ein öffentliches Event in eurer Nähe befindet (lila Symbol). Schließt diese ab und ihr werdet in den meisten Fällen mit 2000 Gold belohnt.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Weitere Möglichkeiten für Gold: