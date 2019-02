NIS America: Neues Video zur Simulation Neo Atlas 1469

Neo Atlas 1469 aus dem Hause NIS America erscheint am 12.04.2019 für die Nintendo Switch. Auf Steam ist dieses schon verfügbar. Nun wurde ein Video zu dem Titel auf Youtube veröffentlicht in dem der Titel erklärt wird.

Dieses Video ansehen auf YouTube

So gibt es in Neo Atlas 1469 lediglich eine Map auf der ihr euch bewegt. Der Clou daran ist, dass ihr entscheidet wie sich die Map weiterentwickelt. Als Spieler schickt ihr verschiedene Admiräle auf Erkundungstour. Gefällt das Entdeckte nicht, so lehnt ihr ab und schickt ihn erneut los. Auf den Reisen können die Admiräle auch Nachforschungen anstellen und Sehenswürdigkeiten entdecken. Gefällt euch der Schauplatz so ist es möglich Handelsrouten aufzubauen die als Handelgesellschaft ohnehin unerlässlich sind.