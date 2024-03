Das ist ein dickes Ei: Da kommt der Super-Klempner diesmal nicht in seinem Kart, sondern auf einem wendigen Quad angerast. Passend zu Ostern verlosen wir gemeinsam mit Carrera RC ein brandneues Mario Kart Quad im Maßstab 1:40. Ganz im Stile der Quads aus den letzten Ablegern der Mario Kart-Reihe könnt ihr mit dem Mini-Flitzer auch in den eigenen vier Wänden Vollgas geben.

Das ist der Gewinn:

Mario im Kleinformat! Das lizenzierte ferngesteuerte Mario Kart Quad von Carrera RC im Maßstab 1:40 bietet actiongeladene Rennen mit voller Kontrolle dank 2,4 GHz Technologie. Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von bis zu 5 km/h und kinderleichter Steuerung ist es perfekt für Fans ab 6 Jahren. Das robuste Quad hat eine Spezialkunststoff-Karosserie und Gummireifen für beste Performance.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Wir möchten von euch wissen welches Item in der Mario Kart-Serie euer Favorit ist und warum. Sendet uns euren Beitrag per Email an „Chris“at“gamezgeneration.de“ und nutzt den Betreff Mario Kart Oster-Gewinnspiel, um eine Chance auf den Gewinn zu erhalten. Zeit für eure Teilnahme habt ihr bis zum Sonntag, den 31. März 2024 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Carrera RC

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 31. März 2024 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Carrera RC für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles