Anthem Guides: Colossus Javelin – Was er kann, für wen er sich eignet

In unserer Guide-Serie zu Biowares Anthem beleuchten wir neben anderen Aspekten des Spiels auch die vier Kampfanzüge, die Javelins, die ihr euch im Spielverlauf überstreifen dürft. Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Colossus Javelin in Anthem. Alles wissenswerte zu Ausrüstung und Einsatzmöglichkeiten lest ihr im Folgenden.

Colossus Javelin – Anthems mächtiger Damage Dealer

Der Colossus Javelin ist der typische Tank im Spiel. Unglaublich viel Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe und exorbitante Feuerkraft sind dein Markenzeichen. Die benötigt er aber auch. Denn verglichen mit den anderen Javelins ist der Colossus richtig gehend schwer und behäbig. Das merkt man auch im Spielgefühl deutlich. Statt eines Energieschildes oder ähnlicher ausgeklügelter Technik kann der Colossus Javelin sich lediglich mit einem klassischen, physischen Schild schützen, den er vor sich halten muss. Im Vergleich zu anderen Spielen wäre Colossus beispielsweise mit D.Va aus Overwatch zu vergleichen.

Der Colosssus bewegt sich nicht nur im Kampf behäbiger, als alle anderen Javelins. Er ist auch beim Erkunden der offenen Spielwelt deutlich langsamer und verliert gerne mal den Anschluß an sein Team, wenn dieses nicht wartet.

Die Signature- Fähigkeiten des Colossus Javelin

In Anthem hat jeder Anzug bestimmte, Anzuggebundene Fähigkeiten. Beim Colossus sind dies die folgenden Punkte bis zur Spieler-Empfehlung:

Ultimate: Die Belagerungskanone des Colossus vernichtet kleinere Gegner sofort und fügt allen anderen einigen Schaden zu. Perfekt geeignet auch, um Gegner in engen Durchgängen zurückzuhalten.



Ausrüstbare Waffen

Jeder Javelin in Anthem kann zwei Waffen ausrüsten. Der Colossus Javelin kann jedoch als einziger wirklich alle Waffenarten ausrüsten. Schwere Waffen wie beispielsweise Raketenwerfer oder eine Art Gatling Gun sind exklusiv dem Colossus vorbehalten. Daher sollte man seiner Rolle als Damage Dealer mit dem Colossus Javelin auch gerecht werden und am besten diese Waffen wählen.

Ausrüstungsteile beim Colossus Javelin in Anthem

Jeder Javelin kann mit drei speziellen Ausrüstungsteilen den eigenen Vorlieben entsprechend angepasst werden. Eine Stärkungs- und zwei Angriffsausrüstungen dürft ihr beim Colossus aus folgendem Pool, wählen:

Angriff – Atillerieabschußvorrichtungen:

Hochexplosiv-Mörser: Eine starke Explosion mit großer Schadenswirkung in engem Bereich.



Detonations-Mörser: Moderaterer Schaden, dafür breitflächiger verteilt. Gut um Gegnergruppen zu schwächen.

Feuerwand-Mörser: Der Name ist Programm. Eine große Geuerwand entzündet das Schlachtfeld und verteilt Elementar-Schaden.

Blitzsspule: Nichts für gezielte Angriffe. Ein Elektrizitätsbogen schockt einen zufälligen Gegner.

Schockspule: Sendet elektrische Wellen in die nähere Umgebung aus und trifft famit jedes Ziel in Reichweite. Gut, wenn ihr euch mal etwas eingeengt fühlt.

Angriff – Schwere Abschuss-Vorrichtungen im Anzug

Belagerungsatillerie: Eine einzelne Rakete verursacht beim getroffenen Gegner immensen Schaden.

Flammenwerfer: Ein Anhaltender Feuerstoß setzt Gegner vor euch in Brand.



Flak: Ein Streuschuß mit explosiven Projektilen verteilt auf kurze Distanz Schaden auf ganze Gegnergruppen vor euch.

Schienenkanone: Die klassische Railgung. Ein einzelnes Projektil, abgefeuert mit immenser Wucht kann einem Gegner unglaublich zusetzen.

Giftspucker: Gleich mehrere Säuregeschosse werden auf eure Gegner herabregnen. Flächenschaden ist nicht nur für Chemielehrlinge garantiert.

Stärkungen

Kampfschrei: Ihr zieht die Aufmerksamkeit der Gegner vorläufig auf euch und könnt euer Team so entlasten. Gleichzeitig sinkt deren Widerstand gegen Elementarschäden, sodass ihr mit eurem Team aufräumen könnt.

Schildimpuls: Damit könnt ihr den Schadenswiederstand eures Teams kurzzeitig erhöhen. So wird jedes Teammitglied ein wenig zum Tank.

Unsere Empfehlung – Wer sollte den Colossus spielen?

Der Colossus Javelin eignet sich perfekt für die klassischen Damage-Dealer im Team. Wenn taktische Angriffe auf den Punkt genau und genaues Zielen nicht so euer Ding sind ist der Colossus euer Main. Allerdings erfordert er ganz ohne ständiges automatisches Schild auch etwas Bedacht beim Vorrücken. Bis auf Ausnahmen gehört in wirklich jedes Team ein Colossus.