Am 16. April 2019 dürfen PlayStation 4- und Xbox One-Besitzer in den Zombie-Krieg in World War Z ziehen. Passend dazu haben Saber Interactive und Focus Home Interactive heute den offiziellen Launch-Trailer zum Action-Spiel veröffentlicht, der neue Einblicke in den kooperativen Shooter gewährt.

Dieses Video ansehen auf YouTube

World War Z führt euch in einer kooperativen Vier-Spieler-Kampagne zu Schauplätzen wie New York, Jerusalem, Moskau and Tokio. Dabei könnt ihr sowohl gegen Zombies als auch menschliche Spieler im treambasierten Players vs. Players vs. Zombies (PvPvZ) Mulitplayer antreten.

Quelle: Focus Home Entertainment