Angespielt: Pokémon Schwert & Schild (GC2019)

Mit Pokémon Schwert & Schild steht dieses Jahr nicht nur ein neuer Ableger der Serie vor der Tür. Der Titel bringt neben einer neuen Region auch die neueste Generation an Pokémon mit sich. Auf der Nintendo Switch erscheint somit zum ersten mal ein sogenanntes Core-Game (kein Remake oder Remaster). Hierbei bietet die Hardware der Switch dann nun endlich auch eine Auflösung der Titel in HD, als auch eine teilweise offene Spielwelt. Wir haben uns auf der gamescom mit der spielbaren Demo einen ersten Eindruck verschafft.

Der Weg zum Orden

Die spielbare Demo der gamescom unterscheidet sich von der der E3 lediglich in einem Punkt, sie ist in deutsch spielbar. Ihr steigt direkt in der Wasserarena in das Spielgeschehen ein. Eure Aufgabe ist es, wie in jedem Teil der Serie, den Aenaleiter zu besiegen. Doch zuerst muss man diesen durch eine Arena-Challenge erreichen. Die Challenge dieser Arena ist es, sich mittels Schalterrätsel einen Weg zu bahnen. Auf diesem werdet Ihr auf einige wenige Gegner stoßen, welche jeweils nur ein Taschenmonster im Gepäck haben. Diese sind alle ziemlich einfach zu besiegen und stellen keinerlei große Bedrohung dar. Euer Team hingegen besteht aus sechs Pokémon, darunter sind: die drei Starterpokémon Chimpep (Pflanze), Hopplo (Feuer) und Memmeon (Wasser), weiterhin habt Ihr ein Voldi (Elektro), ein Krarmor (Flug / Stahl) und ein Wolly (Normal) im Repertoir. Alle Pokémon in der Demo haben Level 50 erreicht.

Ein spannender Kampf

Seid Ihr nun endlich bei der Arenaleitung angekommen, entgegnet euch eine sportliche Dame namens Kate. Der Kampf startet und sie startet mit einem Goldini. Das Wasserpokémon lässt sich relativ einfach mit Chimpep (Rasierblatt) oder Voldi (Funkensprung) besiegen. Danach wird es interessant denn die Leiterin setzt Kamalm (Wasser/Gestein) ein. Wir wechseln zurück auf Chimpep, da Pflanzenangriffe sehr effektiv gegen Gestein als auch Wasser-Typen sind. Nun sehen wir die neue Mechanik zum ersten mal in Aktion. In Gen. 7 gab es die Z-Attacken, in Pokémon Schwert & Schild kann man ausgewählte Pokémon dynamaximieren. So nutzten wir die Mechanik ohne zu wissen was passiert. Kamalm ist zuerst an der Reihe und nutzt dies ebenfalls. Plötzlich wird das Pokémon im wahrsten Sinne des Wortes maximiert und ist am Ende so groß, dass es kaum noch in die Arena passt. selbiges passierte mi unserem Chimpep, was diesem andere Attacken verliehen hat. Mit der neuen Pflanzenattacke konnte unser Chimpep das Gigadynamax Kamalm besiegen. Man kann also sagen es ist eine Mischung aus Z-Attacke und einer Megaentwicklung.

Einschätzung

Wieder einmal wird das Rad nicht neu erfunden. Einerseits bleibt sich die Serie treu, was eingefleischten Fans gefallen dürfte. Die Dynamaximierung bringt dabei sicherlich einen taktischen Aspekt mehr ins Spiel. Auch neue Pokémon bringen eine angenehme Erweiterung des Pokémonpools mit. Während der Kämpfe als auch beim Herumlaufen konnten wir in der Demo keinerlei FPS-Einbrüche oder Ruckler feststellen, was vielversprechend wirkt.

Andererseits konnte man in der spielbaren Demo lediglich die Arena sehen, was eine wirkliche Einschätzung recht schwierig gestaltet.