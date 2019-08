Fire Emblem Three Houses Guide: Alles, was ihr zur Teezeit wissen müst

In Fire Emblem: Three Houses ist es möglich die Beziehungen zwischen dem Hauptcharakter und den restlichen Spielfiguren zu verbessern. Das funktioniert unter anderem dadurch, dass ihr sie während einer Schlach Seite an Seite kämpfen lasst. Doch auch außerhalb des Kampfes ist es möglich einem anderen Charakter sowohl freundschaftlich, wie auch gefühlsmäßig näherzukommen. Dafür stehen euch zum Beispeil Tee Parties zur Verfügung, wo ihr nicht nur mit der Wahl des richtigen Tees auftrumpfen könnt, sondern auch mit den richtigen Gesprächsthemen punktet. Welcher Charakter welchen Tee und Gesprächsthemen mag, verraten wir euch demnach im folgenden Fire Emblem Three Houses Teezeit Guide.

Fire Emblem Three Houses Teezeit Guide

Bevor ihr euch aber ans Eingemachte macht, um euren Liebsten mit einer vorzüglichen Tasse Tee zu beeindrucken, müsst ihr besagte Tee Parties erstmal freispielen. Spielt hierzu ganz normal die Haupthandlung bis zum zweiten Monat (Monat der blauen See). Erkundet anschließend das Kloster und macht euch zum Stallgebiet auf. Hier wartet Ferdinand mit der Quest „Tee für Zwei“ auf euch. Hauptteil dieser Quest ist es, einen passenden Abnehmer für ein „elegantes Teeset“ zu finden. Öffnet die Karte mit R und haltet nach Lorenz Ausschau. Geht zu Lorenz, übergebt ihm das Set und die Quest abgeschlossen. Die Teezeit ist somit freigeschaltet und ihr könnt nun andere Figuren zu dieser einladen, beachtet hierbei allerdings, dass eine solche Einladung einen Aktionspunkt kostet.

Lieblingstees und Gesprächsthemen