News
Aktuelle Tests
Neueste Beiträge
Aktuelle News
Kirby AIr Riders dank neuem Update erweitert
Das Nintendo Switch 2 – Rennspiel Kirby Air Riders hat ein neues Update erhalten, welches...
Gerücht: Weitere Resident Evil-Spiele für Nintendo Switch 2 in Planung
Nintendo Switch 2-Besitzer können sich neben den Umsetzungen von Resident Evil 7, 8 und dem...
Mario Tennis Fever präsentiert sich in neuem Übersichts-Trailer
In wenigen Wochen dürfen sich Super Mario und seine Freunde aus dem Pilzkönigreich wieder spannende...
Weihnachtsgewinnspiel 2025: Mit amiibo-Figuren aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf in die Schlacht
Zum Abschluss unseres Weihnachtsgewinnspieles 2025 geht es noch einmal auf eine epische Abenteuer-Reise mit den...
[borlabs-cookie id=“google-ads“ type=“cookie“]
Werbung
[/borlabs-cookie]
[borlabs-cookie id=“google-ads“ type=“cookie“]
Werbung
[/borlabs-cookie]
Hardware
Teufel Airy TWS 2 im Hardwaretest
6394
Die Marke Teufel hat in den letzten Jahren schon einige hochkarätige Kopfhörer auf den Markt...
PDP Afterglow Wave & Rematch Controller im Hardwaretest
9561
Gaming-Controller sind in den heutigen Zeiten viel mehr als nur Mittel zum Zweck. Während sie...
Nubia Redmagic 7S Pro im Hardwaretest
8303
Mit dem Nubia RedMagic 7S Pro gibt es ein Novum hier auf GamezGeneration. Auch wenn...
EPOS GSP 601 Gaming-Headset im Test
10185
EPOS entstand aus dem ehemaligen Joint Venture zwischen Sennheiser und dem Hörtechnologie-Konzern Demant. Zur jetzigen...
Guides
Einsteiger-Guide: Eure täglichen Aufgaben in Animal Crossing: New Horizons
23804
Seit dem 20. März 2020 könnt ihr euch in Animal Crossing: New Horizons auf der...
Guide: So schnappt ihr euch neue Pokémon mit Pokémon Home
17070
Mit der brandneuen Pokémon Home App für Smartphones und die Nintendo Switch ist es Pokémon...
Zelda: Links Awakening Guide: Tausch-Quest, Bumerang und vieles mehr
20584
Mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening kam vor kurzem ein aufpoliertes Remake des damaligen...
(SPOILER) Zelda: Links Awakening Guide: So schaltet ihr das geheime Ende frei
22531
Bevor ich mit dem Guide zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening beginne, möchte ich...