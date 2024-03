Nintendo gab nun bekannt, dass der Videospielhersteller in diesem Jahr mit einer breiten Auswahl an aktuellen Spielen auf der Leipziger Manga-Comic-Con vertreten sein wird. Unter anderem wird es den Besuchern möglich sein das kommende Abenteuer von Prinzessin Peach Princess Peach: Showtime! anzuspielen. Aber auch weitere Titel wie Mario vs. Donkey Kong, Pikmin 4 oder Indie-Spiele werden anspielbar sein. Dazu gehören der Puzzlespiel-Hit Suika Game, das abwechslungsreiche Abenteuerspiel DAVE THE DIVER und das Strategiespiel Dorfromantik. Und in Schnupferich: Die Melodie des Mumintals begeben sich die Spieler:innen auf ein musikalisches Abenteuer in der Rolle des titelgebenden Schnupferich.

Zudem können sich Standbesucher:innen verschiedene kleinere Goodies sichern. Und alle, die über einen Nintendo-Account verfügen, erhalten beim Check-in am Nintendo-Stand jeweils 100 Platin-Punkte. Diese können sie auf der My Nintendo-Seite gegen verschiedene Belohnungen eintauschen.

Quelle: PM Nintendo