Code Vein Charakter Special: Wir stellen euch Jack und Eva vor

Mit Jack und Eva bringen wir unser drittes Charakter Special zu Code Vein aus dem Hause Bandai Namco Entertainment auf das Papier. Code Vein soll noch im Laufe des Jahres erscheinen und reiht sich mit in das Souls-Genre mit ein. Anders als Dark Souls oder Bloodborne, wird der Titel allerdings in einem ansehnlichen Anime-Look präsentiert.

Jack – aus Freund wird Feind

Am meisten bekannt ist Jack Rutherford als der „Revenant Hunter„. Zusammen mit eurem Protagonisten geht Jack mit euch auf Mission, um die entflohene Queen zu bekämpfen. Später im Spielverlauf, trefft ihr erneut auf ihn. Dieses Mal nimmt er allerdings nicht die Rolle als Verbündeter ein, sondern stellt sich euch zusammen mit seiner Partnerin Eva Roux als Antagonist entgegen.

Jack hat einiges auf den Kasten und schafft es scheinbar sogar in Unterzahl gegen die Truppe von Louis zu bestehen. Über seine Fähigkeiten ist noch nicht viel bekannt, ähnlich wie Yakumo scheint er sich aber auf den Blood Viel Type: Hound zu verlassen. Hierbei wird der Kämpfer von zwei Hundeköpfen unterstützt, welche sich aus den Ärmeln des übergeworfenen Mantels formen. Außerdem scheint Jack sein ganz eigenes Ziel zu verfolgen, wo er sogar über Leichen gehen würde.

Eva – attraktive und tödliche Anführerin

Wie oben schon erwähnt, ist Eva Roux meist mit Jack Rutherford anzutreffen. Die beiden zueinander stehen ist bisher noch unklar, allerdings kann man davon ausgehen, dass sie ungefähr die selben Ansichten teilen. Weiteres und wie sich Eva der Gruppierung von Louis gegenüber verhält, wird man aber dann im Spielverlauf erfahren. Eva ist zudem die Anführerin einer anderen Revenant Fraktion. Die Mission, welche sie mit Jack nachgeht, ist ihr sehr wichtig.

Eva kämpft hauptsächlich mit einem Gewehr und nimmt mit diesem ihre Gegner ins Visier. Außerdem ist sie augenscheinlich in der Lage Blutmagie zu wirken. Ihren Blood Viel Type: Ivy kann sie außerdem in den Boden rammen, welche dann im Anschluss an einer anderen Stelle wie scharfe Stacheln oder Ranken aus dem Boden schießen, um ihren Gegenüber kaltblütig aufzuspießen.