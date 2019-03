Die Neuerscheinungen in KW 11 schicken Sie nach Washington, Soldat. The Division hat nämlich einen neuen Auftrag. Und für die meisten Spieler wird in dieser Woche auch nichts anderes als Highlight geduldet werden. Wie gut The Division 2 wirklich ist dürft ihr ab Dienstag oder Freitag nämlich selbst testen. Mehr gibt es wohl nicht zu sagen. Wir wünschen nur den besten loot und viel Spaß mit der Woche made by Ubisoft.



Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 11 im eShop der Nintendo Switch

Claybook – Dienstag, 12. März 2019

Der innovative Physik-Puzzler Claybook und seine Welt aus Knete sind auf anderen Plattformen vor einiger Zeit weit hinter den Erwartungen zurück geblieben und tatsächlich gar nicht so schlecht. Vielleicht findet ja die Nintendo Community mehr Gefallen an dem Spiel.

Coop- und Songleplayer First Person Shooter mit Online- und Splitscreen Gameplay. Der lässt euch in niemals gleichen, prozedual generierten Levels als Cops alles über den Haufen ballernwas… pardon, wir meinten ihr dürft einen Fall aufklären. Spiele dieser Art sind auf der Switch allerdings nicht so häufig vertreten, sodass die knapp 20€ immerhin einen Versuch wert sind.

Das Management Game lässt euch ein Motorsport Team managen. Dieses könnte für kleines Geld durchaus vom Touchscreen der Switch profitieren. Vermutlich auch der Grund weshalb die Switch als bislang einzige Konsole eine Ausgabe des Motorsport Manager erhält. Für Genrefans sicher ein kleines Highlight für kleines Geld.

Äußerst blutiges Zombie-Gemetzel aus der 3rd Person-Perspektive. Der Shooter wirft immer schwerere Zombie Wellen ins Feld gegen euch. Für kleines Geld vielleicht sogar einen Blick wert für alle, die gerne etwas wie Call of Duty Zombies auf der Switch hätten. Ganz so polished erwarten wir das Spiel allerdings eher nicht.

Die Casting Show The Voice kommt nun mit offiziellem Spiel zur Sendung auch auf eure Konsole. Wie in der Show wird hier gesungen. Entweder über eine unterstützende Smartphone App oder ein USB-Mikrofon, was laut Beschreibung benötigt wird. Weshalb nicht wie in Fortnite ein HEadset Unterstützt wird wissen wir auch nicht so genau.

Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 11 im Microsoft Store der Xbox One

RICO – Dienstag, 13. März 2019

Coop- und Songleplayer First Person Shooter mit Online- und Splitscreen Gameplay. Der lässt euch in niemals gleichen, prozedual generierten Levels als Cops alles über den Haufen ballernwas… pardon, wir meinten ihr dürft einen Fall aufklären. Auf der Xbox immerhin im Trailer optisch ganz ansprechend, wenngleich kein Topp Titel, sodass die knapp 20€ immerhin einen Versuch wert sind.

Play Anywhere Unterstützung auf der Xbox/PC bringt dieses Spiel für kleines Geld mit, welches euch in klassischer Runden-RPG- Marnier durch eine magische Welt streifen lässt. Für Fans der ganz klassischen FF Erfahrungen. Jedenfalls was das Gameplay angeht, nicht die Geschichte.

Äußerst blutiges Zombie-Gemetzel aus der 3rd Person-Perspektive. Der Shooter wirft immer schwerere Zombie Wellen ins Feld gegen euch. Für kleines Geld vielleicht sogar einen Blick wert. Ganz so polished wie ein CoD Zombies erwarten wir das Spiel allerdings eher nicht.

Die beliebte Reihe geht in die nächste Runde. Während Abenteuer mit der Gum-Gum-Frucht auf einer nie zuvor erlebten Insel anderen vielleicht eher suspekt vorkommen sind Serienfans sicherlich schon ganz Heiß auf diese Abenteuer. Vielleicht schmeckt die Frucht ja auch ganz gut.

Der Loot- und Deckungsshooter geht in die zweite Runde. Graues New York wird durch bunteres Washington ersetzt und auch sonst ändert sich manches. Die großen Editionen dürfen ab Dienstag, der Rest ab Freitag los looten.

