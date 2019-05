Code Vein Charakter Special: Wir stellen euch den Protagonisten und Louis vor

Ursprünglich sollte das Action-Rollenspiel Code Vein aus dem Hause Bandai Namco Entertainment im September 2018 erscheinen. Der Titel wurde allerdings aufgrund kritischer Stimmen und der daraus entstanden Optimierungsarbeit auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt scheinen wir uns dem Release langsam zu nähern. Genau aus diesem Grund, wollen wir die Chance nutzen und euch in unserem mehrteiligen Special ein paar Einzelheiten und Informationen über die bereits bekannten Charaktere liefern. Den Anfang machen wir dabei mit dem stummen und im fertigen Spiel von euch selbst erstellten Hauptcharakter.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Code Vein – der stumme Protagonist in der Hauptrolle!

Wie erwähnt, fangen wir mit dem Protagonisten an. Ihr habt die Wahl zwischen Männlich und Weiblich. Sowohl für die männliche, wie auch für den weiblichen Helden gibt es bereits eine Vorlage, natürlich dürft ihr aber auch selber das Aussehen nach eurem Belieben anpassen.

In den Dialogen ist unser Held die meiste Zeit stumm und reagiert eigentlich nur mit einem obligatorischen Nicken oder Kopfschütteln. Er steht im Fokus der Geschichte und scheint der Auserwählte der Queen zu sein. Die Queen war ein Testobjekt und musste höllische Qualen ertragen. Aufgrund ihres Gemütszustands hat sie mit ihren ganz besonderen Kräften alles und jeden vernichtet, der sich ihr in den Weg gestellt hat. Ungeachtet dessen ist unsere Hauptfigur im Gegensatz zu seinen Kollegen in der Lage, verschiedene sogenannter Blood Codes verwenden. Am Anfang des Spiels, bekommt ihr von dem computergesteuerten Mitstreiter Louis, den Blood Code „Prometheus“.

Louis – der gerechte Anführer!

Dieses Video ansehen auf YouTube

Louis ist der Anführer einer Gruppe von sogenannten Revenants und die zweite Person, neben der leicht bekleideten Io, welche auf unseren Protagonisten trifft. Er ging in das isolierte Vein, um die Bluttropfen zu erforschen, welche als Ersatz für Menschenblut dienen. Revenants sind ungefähr gleichzusetzen mit Vampiren und brauchen demnach Blut, um ihren Blutdurst zu stillen.

Zudem hat er eine ältere Schwester namens Karen. Sein Beschützerinstinkt ist groß, weswegen er niemanden zurück lassen kann, der in Not steckt. Als er mit eigenen Augen gesehen hat, zu was der Protagonist im Stande ist, bat er ihn mit in die Zuflucht, auch bekannt als Home Base, zu kommen.