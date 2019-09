Code Vein Charakter Special: Wir stellen euch Io und Karen vor

Unsere Charaktervorstellung zu Code Vein geht in die letzte Runde. Dieses Mal nehmen wir in unserem Special die mysteriöse Io und Louis‘ große Schwester Karen einmal genauer unter die Lupe.

Io – Die mysteriöse Frau an eurer Seite

Die mysteriöse und leichtbekleidete junge Frau Io sieht man häufig an der Seite des spielbaren Protagonisten. Trotz, dass sie ihre Erinnerung scheinbar verloren hat, scheint sie recht viel über die Bluttropfen zu wissen und steht unserem namenlosen Helden mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem scheint sie, zumindest hat das in den ersten Trailern den Anschein, eine ziemlich große Rolle in der Geschichte von Code Vein spielen.

Von der Persönlichkeit ist sehr ruhig und spricht in einem langsamen Tonfall. Ähnlich wie Louis oder Yakumo, ist auch Io als Partnerin für euren Charakter auswählbar. Zudem scheint sie im Kampf auf eine große Axt oder einer Art Hellebarde, sowie Eismagie zurückzugreifen.

Karen – Die große Schwester des Anführers

Karen arbeitet als Wissenschaftlerin für das Projekt „Q.U.E.E.N“ und ist die ältere Schwester von Louis. Sie starb bei dem Amoklauf der Queen, wurde jedoch sofort als Revenant wiedergeboren. Ihre Aufgabe besteht darin, neu rekrutierte Revenants in der Zuflucht zu begrüßen und sich um sie zu kümmern. Ähnlich wie Io scheint auch Karen einen wichtigen Part in der Handlung einzunehmen. Auch das Aussehen der beiden Frauen ist bis auf die Haarfarbe recht ähnlich. Anders als die anderen Charaktere ist Karen nicht als Gefährtin auswählbar.