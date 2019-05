In wenigen Tagen, genauer gesagt am 21. Mai 2019, rollen Sonic und seine Freunde in dem neuen Fun-Racer Team Sonic Racing an den Start. Passend dazu hat SEGA nun einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der die Vorfreude ansteigen lässt.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Unsere Vorschau zu Team Sonic Racing könnt ihr hier nachlesen. Der Racing-Titel wird für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One One am kommenden Dienstag erscheinen.

Quelle: SEGA