Der Download-Shooter Risk of Rain 2 ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und passend dazu wurde nun der offizielle Launch-Trailer veröffentlicht. Risk of Rain 2 ist ein Roquelike Shooter, der euch auf einen geheimnisvollen Planeten voller Gefahren verschlägt.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Risk of Rain kann kooperativ mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Alternativ könnt ihr euch dem Abenteuer aber auch allein stellen. Zusätzlich verspricht Gearbox den Titel zukünftig mit kostenlosen Updates zu erweitern, um so die Langzeitmotivation aufrecht zu erhalten.

Quelle: Gearbox auf Youtube