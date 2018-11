Im Oktober diesen Jahres haben wir mit Nintendo Deutschland direkt zwei Gewinnspiele für euch bereitgestellt. Zum einen gab es einmal das Remake des JRPG The World Ends With You Final Remix und zum anderen ein Exemplar des aktuellen Nintendo Labo-Baukastens zu gewinnen. Dahingehend möchten wir hiermit auch die Gunst der Stunde nutzen und die beiden glücklichen Gewinner(innen) der Preise bekanntgeben.

The World Ends With You Final Remix Gewinnspiel

Hier haben wir von euch wissen wollen, was ihr machen würdet, wenn ihr nur noch 7 Tage zu leben hättet. Viele ergreifende und wirklich schöne Texte haben uns diesbezüglich erreicht und letztlich wurde folgende Einsendung von der Losfee ausgewählt:

„Wenn ich nur noch sieben Tage zu leben hätte, was würde ich machen? Eine schwierige Frage, mit der ich mich bisher noch nie so richtig auseinander gesetzt habe. Vermutlich wäre es aber eine ganz einfache Entscheidung. Ich würde all die Dinge erleben wollen, die ich unbedingt schon einmal unternehmen wollte, die ich bisher aber aus diversen Gründen nie getan habe. Sei es aus finanziellen Gründen, Angst vor Enttäuschungen und Gefahren gesundheitlicher oder sozialer Natur. Wenn man tatsächlich nur noch eine Woche im Leben hätte, dann bin ich mir sicher werden einem Dinge die einem wirklich wichtig im Leben sind auf einmal viel klarer, weil all die selbst und durch die eigene Umwelt geschaffenen Zwänge entfallen und man seine Entscheidungen völlig nach seinem Herzen treffen wird! So würde ich vor allem mit den geliebten Menschen noch einmal so viel Zeit wie möglich gemeinsam verbringen wollen und einfach LEBEN…“

– Marius F.

Nintendo Labo Gewinnspiel

In unserem zweiten Gewinnspiel war weniger Kreativität, sondern vielmehr eure Spürnase gefragt. In dem Gewinnspiel sollten drei kleine Fragen rund um den Nintendo-Baukasten beantwortet werden, die ihr anhand unseres Testberichtes lösen konntet. Die richtigen Lösungen lauteten:

1. Auto bzw. Monster-Truck, Flugzeug und U-Boot

2. insgesamt gibt es 25 Pappbögen (plus einen zusätzlichen zur kreativen Entfaltung) wir haben somit 25 und 26 als richtig gewertet.

3. Ein Schlüssel

Die Glücksfee hat folgenden Teilnehmer mit der richtigen Lösung ausgewählt: Lea S.

Wir kontaktieren die beiden Gewinner(innen) über die bei uns eingereichte E-Mail. Bitte antwortet auf diese mit eurer Adresse, damit wir den Gewinn zeitnah versenden können. Im Anschluss wird eure E-mail nach dem erfolgreichen Versand gemäß der DSGVO gelöscht.

Danke an alle Teilnehmer für die rege Beteiligung am Gewinnspiel! Bald können wir euch wieder ein paar schöne Gewinnaktionen auf unserem Portal präsentieren.