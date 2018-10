Am vergangenen Freitag ist mit The World Ends With You Final Remix das Remake eines der besten Nintendo DS-Spiele für Nintendo Switch erschienen. Das geniale Action-RPG versetzt euch in die virtuelle Haut von Protagonist Neko, der sich schon bald in einem Wettlauf gegen die Zeit befindet, um eine fürchterliche Katastrophe abzuwenden. Auf der Nintendo Switch erwartet euch das Spiel natürlich in einer aufbereiteten Optik und mit einigen neuen Funktionen, die wir euch an dieser Stelle vorstellen möchten.

Spiele wie du willst:

Dank der Vielseitigkeit der Nintendo Switch könnt ihr The World Ends With You Final Remix so spielen wie ihr es wollt. Im TV-Modus schnappt ihr euch eine Joy-Con und könnt das Abenteuer auf dem großen Bildschirm erleben. Unterwegs habt ihr die Wahl zwischen dem Tisch-Modus oder dem Handheldmodus, während ihr bei letzterer Option sogar den Touchscreen für eine intuitive Steuerung nutzen könnt.

Brandneuer Koop-Modus:

Auf der Nintendo Switch dürft ihr das Abenteuer auch gemeinsam mit einem Freund erleben. Die gesamte Handlung von The World Ends With You -Final Remix- kann im lokalen Mehrspielermodus auf einer Nintendo Switch-Konsole mit einem weiteren Spieler gespielt werden. Dieser übernimmt die Rolle von Shiki oder einem anderen von Nekus Gefährten.

Zusätzliche Inhalte:

Auch für Kenner des Originals gibt es neue Spielinhalte: So wartet ein brandneues Zusatzkapitel in der Nintendo Switch-Version. Die Missionen dieses Kapitels werden vor allem alteingesessene Spieler und Experten begeistern, denn die Kampfeinstellungen ändern sich und sorgen für fesselnde Kämpfe.

Der Preis in dieser Woche:

Teilnahmebedingungen:

In The World Ends With You Final Remix stehen unseren Helden sieben Tage zur Verfügung, um das Schicksal der Welt zu bestimmen, darum wollen wir von euch wissen, was ihr machen würdet, wenn ihr nur noch 7 Tage Zeit zu Leben hättet? Teilt uns eure Gedanken via E-Mail und dem Betreff „The World Ends With You“ an Chris“at“gamezgeneration.de bis zum 23. Oktober 2018 um 23:59 Uhr mit und schon seid ihr im Gewinntopf um den Preis.

