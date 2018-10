Mit Nintendo Labo hat Nintendo einmal mehr einen innovativen Weg beschritten und auch wir waren in unserem Test-Tagebuch zum neuesten Toy-Con Set mehr als positiv überrascht. Passend dazu verlosen wir mit freundlicher Unterstützung von Nintendo Deutschland einmal das Nintendo Labo Toy-Con 3: Fahrzeug-Set für eure Nintendo Switch.

Doch worum geht es bei Nintendo Labo eigentlich und was erwartet euch überhaupt in dem neuen Fahrzeug-Set? All diese Fragen beantwortet das aktuelle Video zum Spiel von Nintendo Deutschland:

Der Preis im Gewinnspiel:

diesmal könnt ihr ein Exemplar des Nintendo Labo Toy-Con #3: Fahrzeug-Set für eure Nintendo Switch gewinnen

Teilnahmebedingungen:

Um an der aktuellen Gewinnspiel-Aktion teilzunehmen, müsst ihr uns drei kleine Fragen rund um das Nintendo Labo Toy-Con #3: Fahrzeug-Set beantworten. Die Fragen sollten mit Hilfe unseres Testberichtes und dem obigen Video nicht zu schwer zu lösen sein.

Welche drei Vehikel lassen sich in dem Fahrzeug-Set steuern? Wie viele Pappbögen zum Basteln umfasst das dritte Toy-Con Set von Nintendo Labo? Welches gebastelte Utensil benötigt ihr, um das Toy-Con Lenkrad zu „starten“?

Sendet uns eure Teilnahme mit dem Betreff: „Nintendo Labo Gewinnspiel“ bis einschließlich 31. Oktober 2018 an Chris“at“gamezgeneration.de und schon seid ihr im Topf um den Gewinn dabei.

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist für jeden Bewohner der Bundesrepublik Deutschland ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teulnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 31. Oktober 2018 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.