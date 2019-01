Kingdom Hearts 3 Guide: Fundorte aller Glücksembleme im Olymp

Inmitten des Spielverlaufs von Kingdom Hearts 3 gilt es als optionale Aufgabe in jeder Welt eine bestimmte Anzahl von sogenannten Glücksemblemen (Micky Maus–Zeichen) zu finden. Das ist nicht nur für die sogenannten Trophäen-/Erfolgsjäger unter euch interessant, sondern ist auch das erste bekannte Kriterium für das True-Ending. Im ersten Teil unserer zukünftig folgenden Reihe an Guides zu diesem Thema, erklären wir euch, wo sich diese in der ersten Welt „Olymp“ befinden.

Glücksembleme

Die Glücksembleme lassen sich, anders als die Schatzkisten, erst in Kombination mit dem Erhalt des Gummi-Fons benutzen. Kurzum müssen diese fotografiert werden. Das heißt, dass ihr zumindest die Welt Olymp ein zweites Mal spielen müsst. Wenn ihr schließlich das Menü des Gummi-Fons öffnet, könnt ihr unter dem Reiter „Glücksembleme“ euren Fortschritt sehen.

Olymp – Thebes:

1. Sobald ihr beim Olymp landet, wählt ihr am besten den zweiten Speicherpunkt aus. Folgt dem Pfad, bis ihr zu den schrägen Dächern gelangt und überwindet diese. Im Anschluss springt ihr von der Steinplatte auf dem Boden, setzt euren Weg weiterhin fort und haltet nach einem großen Wandteppich mit einem abgebildeten Stierkampf Ausschau. Direkt neben dem Wandteppich findet ihr dann das Emblem.



2. Das zweite Symbol lässt sich am besten vom ersten Speicherpunkt erreichen. Fast in Blickrichtung lauft ihr zwischen Herkules-Statue und Brunnen hindurch. Anschließend passiert ihr die sechs Säulen (drei auf jeder Seite) und schreitet über die beiden Treppen, welche sich vor euch erstrecken, weiter voran. Springt über die ersten Trümmer hinweg und bewegt euch geradeaus auf die goldene „Platte“ zu. Direkt daneben befindet sich das nächste Glückssymbol.



3. Wie schon beim vorher erwähnten Symbol, steigt auch hier bestenfalls beim ersten Speicherpunkt und neben dem Mogry-Laden ein. Haltet euch dieses Mal aber rechts an der Herkules-Statue und richtet den Blick auf die kleine Treppe, wo ihr auch schon die gewünschte Symbolik erkennen könnt.



4. Benutzt beim zweiten Schnellreisepunkt die nach oben führenden Treppen direkt neben/hinter euch, bis ihr zu vier Bäumen gelangt, welche an einer Wand stehen. Blickt in die Lücke zwischen dem Gewächs und schon solltet ihr fündig werden.



Olymp – (Berg) Olymp:

5. Steigt auch hier wieder beim ersten Schnellreisepunkt ein. Macht allerdings dieses Mal kehrt und betretet das Gebiet Berg Olymp/Mount Olympus. Folgt hier dem regulären Weg, bis ihr nach einigen Wandläufen an einer Kreuzung ankommt. Haltet euch hier links und erklimmt die beiden Wände vor euch. Am Torbogen angekommen, umlauft ihr die rechte Säule und dürft euch stets über ein weitere Emblem an eben genau dieser freuen.



6. Vom letzterwähnten Zeichen ausgehend, bewegt ihr euch zur Weggabelung zurück. Dieses Mal nehmt ihr den anderen Weg. Am Ende des Pfades werdet ihr an einem kleinen Wasserfall ankommen. Anstatt hochzulaufen, richtet ihr eure Kamera aber auf die Wand, wo nämlich schon das sechste Symbol ersichtlich.

7. Anschließend lauft ihr den Wasserfall nach oben und folgt dem Weg, bis ihr in eine kleine Höhle mit zwei Abzweigungen kommt. Haltet euch links und verlasst die Höhle in Richtung eines Baumes. Geht vorsichtig auf die Klippe zu und schaut etwas nach unten. Ihr werdet ein Micky-Symbol in der Form einer kuriosen Felsformation erkennen.

8. Für das achte Symbol könnt ihr entweder dem normalen Weg in Richtung Reich der Götter folgen, einfacher ist es aber den ersten Speicherpunkt bei dem Gebiet Reich der Götter/Place of the Gods auszuwählen. Verlasst das Gebiet hinter euch und folgt dem regnerischen und einzigen Weg. Springt von der riesigen Klippe, welche ihr im normalen Spielverlauf hochklettern müsst. Dem Gebirgspfad noch ein paar Meter gefolgt, ist es ein Baum, auf den ihr eure Aufmerksamkeit lenken solltet. Ein wenig Gestrüpp in den Ästen hat sich hier zu einer Micky Maus verfangen.

Olymp – Reich der Götter

9. Begebt euch per Schnellreise zum zweiten Speicherplatz in diesem Gebiet. Jetzt lauft ihr die Treppe vor euch hinauf. Den grün–bläulichen Wasserstrahl, auf welchem ihr surfen könnt, ignoriert ihr getrost und haltet euch rechts an der Wand, bis ihr zu einem weiteren kleinen Aufstieg gelangt. Neben der kleinen Ecktreppe dürft ihr schließlich erneut Fotograf spielen.

10. Emblem fotografiert, dürft ihr jetzt auf dem Wasserstrahl zu eurer Linken nach oben gleiten. Vor euch an der Wand stehen zwei Krüge, zertrümmert den von euch aus betrachtet linken davon und holt euch das Glücksemblem.

11. Lauft die Treppe beim neunten Symbol nach oben. Auch hier erwartet euch einer dieser besagten Surfeinlagen, welche euch dieses Mal zu einer breiter gefächerten Wasseransammlung bringt. Lasst euch von dieser in den Abgrund spülen, wodurch ihr in die geheime Schmiede gelangt. Am Amboss wartet das nächste Micky-Symbol auf euch.

Übrigens: Die Schmiede hält auch noch ein Rätsel für euch bereit, bei welchem ihr drei Behälter mit flüssigem Material in eine Reihe bringen müsst. Belohnt werdet ihr hierbei mit einem neuen Schild für Begleiter Goofy.

12. Geht den Weg bis zum zuletzt erwähnten Speicherpunkt zurück. Dieses Mal schreitet ihr aber nicht die Treppen hinauf, sondern folgt dem linken Pfad nach oben, wo ihr von einigen Herzlosen erwartet werdet. Bekämpft diese oder ignoriert sie und lauft zu dem Lichtstrahl, der euch durch den Wolkentunnel bringt. Genug gesurft, befindet ihr euch jetzt auf einer höheren Ebene wieder. Rennt durch den Durchgang links von euch, erklimmt die ersten beiden Treppenabschnitte und stellt euch neben die pink farbene Dekoration. Am Horizont solltet ihr eine – wir nennen es mal – Wolkenformation in Form der Micky Maus erkennen und freut euch somit über das letzte Symbol in dieser Welt!