Kingdom Hearts 3 Guide: So erhaltet ihr die Ultima-Klinge

Jeder der schon einmal ausgiebig Final Fantasy oder Kingdom Hearts gespielt hat, kann mit den sogenannten Ultima-Waffen bestimmt etwas anfangen. Nicht nur, dass der Erhalt Waffen mit einem besonders hohen Aufwand verbunden sind, auch sind sie im Vergleich zu den anderen Waffen nochmal besonders stark. Und das Ultima-Schlüsselschwert hat es mit den Werten 13 bei Angriff und Magie wirklich in sich. Doch bevor ihr die Waffe in den Händen halten dürft, müsst ihr zum einen das Herstellungsrezept freischalten und im Anschluss unter anderem das seltene Handwerksmaterial Orichalcum+ siebenmal im Besitz haben. Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr erwähntes Rezept entsperrt und wo ihr das äußerst rare Material bekommen könnt.

Das Waffenrezept entsperren

Das Entsperren des Rezepts klingt zumindest auf dem Papier recht simpel. Dementsprechend könnt ihr die Ultima-Klinge schmieden, sobald ihr 58 verschiedene Synthese Materialien gefunden habt. Diese bekommt ihr durch das Besiegen von verschiedenen Gegnern, wenn ihr mit eurem Gumi-Jet Weltraumgestein zerstört oder diverse Schatztruhen in den einzelnen Welten plündert.

Neben dem Orichalcum+ braucht ihr folgende Sachen, um das Schwert schmieden zu können:

7 Orichalcum+

2 Wellspring Crystal

2 Lucid Crystal

2 Pulsing Crystal

Sieben Orichalcum+? Hier findet ihr sie!

Wie schon erwähnt, ist das Material äußerst rar und ist nicht so einfach zu beschaffen. Wir haben euch hier einmal sieben Möglichkeiten aufgezählt, wie ihr das Orichalcum+ erhaltet: