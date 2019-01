Microsoft hat über den offiziellen Gamepass Twitter Account einige neue Spiele für den Gamepass angeteasert. Demnach soll bereits am Donnerstag ein zusätzlicher Titel in der Bibliothek erscheinen. Auch einen Ausblick auf Februar gibt der Tweet. Neben Crackdown 3, was bereits seit langem als Gamepass Titel feststeht, noch vier weitere Games. Allerdings hat das ganze einen Haken: Die Information erreicht uns als Rätsel.

Email von Melissa McGamepass

Denn was getwittert wurde seht ihr im Folgenden:

Good news everybody pic.twitter.com/gGWhfkNULm — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 28. Januar 2019

Dahinter verbirgt sich im Bild des Tweets ins deutsche Übertragen folgende Botschaft einer gewissen Melissa McGamepass. Die entsprechenden Spieltitel sind bis auf den Anfangsbuchstaben verpixelt:

Hey Team,

Achtung, wir fügen diesen Monat noch ein weiteres Spiel am 31. Januar hinzu: P****

P.S.: Das Februar Lineup sieht fantastisch aus. Hier ein kleiner Einblick:

Crackdown 3

N***

E***

S***

B***

Zur besseren Lesbarkeit haben wir euch das Bild hier nochmals eingebettet:

Eure klugen Köpfe sind gefragt – Könnt ihr die neuen Titel im Gamepass erraten?

Jetzt seit ihr an der Reihe. Denn bereits letzten Monat hatte Microsoft seine neuen Titel für den Aboservice einmal in dieser Form angekündigt. Wir selbst wurden Zeugen, wie ein gewiefter Gamer die verpixelten Titel allesamt richtig entzifferte. Diskutiert gerne auf unserer Facebookseite unter dem Beitrag zur News mit, um welche Spiele es sich handeln könnte.

Quelle: Gamepass Twitteraccount / Microsoft