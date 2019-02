Kingdom Hearts 3 Guide: Fundorte aller Glücksembleme im Königreich Corona

Dieses Mal haben wir uns in Kingdom Hearts 3 in das Königreich Corona begeben und suchten zusammen mit Rapunzel nach den Glücksemblemen dieser Welt. Wir verraten in unserem Guide, wo ihr diese findet.

Glücksembleme

Die Glücksembleme lassen sich, anders als die Schatzkisten, erst in Kombination mit dem Erhalt des Gummi-Fons benutzen. Kurzum müssen diese fotografiert werden. Sie sehen aus wie Micky Maus-Symbole und können in verschiedener Art und Weise auftauchen. Sei es beispielsweise in einer bestimmten Felsformation, ausgelegt aus Blättern oder als Unebenheit in einer Mauer.

Glücksemblem #1 – Rapunzels Turm – Felsformation beim Wasser

Glücksemblem #2 – Sumpf – Haltet euch rechts an der Wand

Glücksemblem #3 – Höhle/Mine – In einer der Höhlen auf einem Fass

Glücksemblem #4 – Brücke zu Corona – Rechts am Anfang der Brücke

Glücksemblem #5 – Königreich Corona – Links am Torbogen in Richtung des Tanzplatzes

Glückemblem #6 – Königreich Corona – An einem Holztor

Glücksemblem #7 – Königreich Corona – Haltet Ausschau nach dem kleinen Turm bei den Stegen

Glücksemblem #8 – Königreich Corona – Links vom Speicherpunkt neben der Treppe

Glücksemblem #9 – Königreich Corona – Im Leuchtturm