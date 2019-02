Kingdom Hearts 3 Guide: Fundorte aller Glückembleme in Twilight Town

In jeder Welt von Kingdom Hearts 3 gibt es sogenannte Glücksembleme (Micky-Symbole) zu finden. Bereits haben wir uns in einem anderen Guide darum gekümmert, euch zu verraten, wo ihr diese in der Welt Olymp finden könnt. Nicht nur, dass diese für das eigene gute Gefühl, wie auch einem Erfolg/Trophäe benötigt werden, auch ist das Sammeln der Zeichen für den Erhalt des seltenen Synthese-Materials Orichalcum+ und dem Freischalten des Secret Endings unumgänglich. Dieses Mal haben wir jeden Stein in Twilight Town für euch umgedreht und wo ihr hier die begehrte Symbolik der beliebten Kult-Maus Micky Maus findet, verraten wir euch im folgenden Guide!

Ebenfalls interessant sind auch unsere anderen Guides:

Glücksembleme

Die Glücksembleme lassen sich, anders als die Schatzkisten, erst in Kombination mit dem Erhalt des Gummi-Fons benutzen. Kurzum müssen diese fotografiert werden. Sie sehen aus wie Micky Maus-Symbole und können in verschiedener Art und Weise auftauchen. Sei es beispielsweise in einer bestimmten Felsformation, ausgelegt aus Blättern oder als Unebenheit in einer Mauer.

Glücksemblem #1 – Tram-Forum – Direkt rechts vom Gumi-Shop an der Wand

Glücksemblem #2 – Tram-Forum – Oben auf der Tram

Glücksemblem #3 – Tram-Forum – Auf dem Mogry-Laden

Glücksemblem #4 – Tram-Forum – An der Leinwand

Glücksemblem #5 – Tram-Forum – Sucht die Teller auf den Dächern der Stadt

Glücksemblem #6 – Waldgebiet – An der Holztür zur/aus der Kanalisation

Glücksemblem #7 – Waldgebiet – Lauft die Wand über dem Ein-/Ausgang hoch

Glücksemblem #8 – Waldgebiet – Haltet euch rechts

Glücksemblem #9 – Altes Herrenhaus – An der Mauer vor dem Herrenhaus