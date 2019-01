Kingdom Hearts 3 Guide: So erhaltet ihr das zeitlich limitierte Schlüsselschwert Starlight

In Kingdom Hearts 3 gibt es unzählige verschiedene Schlüsselschwerter, welche ihr im Laufe der Spielhandlung erhaltet. Zusätzlich gibt es noch das Schlüsselschwert Starlight, welches ihr wiederum nicht im Spiel findet. Stattdessen müsst ihr euch das Mobile-Spiel Kingdom Hearts Union Cross herunterladen und bestimmte Bedingungen in einem zeitlich limitierten Event abschließen. Wir erklären euch in unserem Guide, was zu tun ist und wie ihr das Event finden könnt.

Installiert die App Kingdom Hearts Union Cross und spielt das Tutorial

Solltet ihr die App zum ersten Mal installieren und spielen, müsst ihr erst ein paar Tutorial-Level spielen, bevor ihr die benötigte Funktion für das Schlüsselschwert anwählen könnt.

Classic Games führen euch zum Schlüsselschwert

Das Schlüsselschwert Starlight ist übrigens das erste Schlüsselschwert, welches euer Protagonist in Kingdom Hearts Union Cross verwendet. Nur so als kleine Randnotiz vorweg.