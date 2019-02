Die Neuerscheinungen in KW 06 sind auch ein wenige die Ruhe vor dem Sturm im Februar. Kommen in der Folgewoche einige ganz große Namen auf den Markt, so heißt es bei den Neuerscheinungen in KW 06 noch: Nur keine zu hohen Erwartungen. Diese Woche sind es eher die kleinen Schätze für besondere Geschmäcker, wie beispielsweise Motocross Fans, die wir in den Mittelpunkt rücken dürfen.



Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 06 im eShop der Nintendo Switch

Defensive Grid 2 – Donerstag, 7. Februar 2019

Sehr spät schaft dieses Tower Defense Spiel es auch auf die Nintendo Switch. Wer Tower Defense mag, dieses hier aber noch nicht spielen konnte sollte unserer Ansicht nach zugreifen. Uns gefällzt das Spiel persönlich recht gut. Allerdings ist es auch beinahe schon ein Oldtimer und stand beispielsweise auf der Xbox One bereits vor Jahren im Rahmen eines Games with Gold Abos kostenlos zur Verfügung.

– Donerstag, 7. Februar 2019 Sehr spät schaft dieses Tower Defense Spiel es auch auf die Nintendo Switch. Wer Tower Defense mag, dieses hier aber noch nicht spielen konnte sollte unserer Ansicht nach zugreifen. Uns gefällzt das Spiel persönlich recht gut. Allerdings ist es auch beinahe schon ein Oldtimer und stand beispielsweise auf der Xbox One bereits vor Jahren im Rahmen eines Games with Gold Abos kostenlos zur Verfügung. Observer – Donnerstag, 7. Februar 2019

Mit Observer schaft es ein bei Fas teilweoise beliebtes Cyberpunk-Game mit Verspätung auch auf die Nintendo Switch. Wer es liebt Fälle aufzuklären und außerdem einen Hang zu Cyberpunk hat, der sollte auf jeden Fall rein schauen.

– Donnerstag, 7. Februar 2019 Mit Observer schaft es ein bei Fas teilweoise beliebtes Cyberpunk-Game mit Verspätung auch auf die Nintendo Switch. Wer es liebt Fälle aufzuklären und außerdem einen Hang zu Cyberpunk hat, der sollte auf jeden Fall rein schauen. Food Truck Tycoon – Freitag, 8. Februar 2019

Wenig geld kostet dieses Zeitmanagement Spiel, in dem es gilt die Kunden eines Food Truck schnellstmöglich zufrieden zu stellen. Für lediglich knapp 3,50 Euro im eShop als Vorbestellung dürfte das Spiel vor allem dem mobilen Aspekt der Nintendo Switch gerecht werden. Nicht nur trotz dass es ein wenig den Eindruck eines Mobile-Games macht, sondern gerade deshalb. Wir raten daher: Kauft dieses Spiel wenn, dann am ehesten vorab. Denn die knapp 5 Euro Normalpreois nach Veröffentlichung hätten es nicht in die Releaseliste gehievt.

– Freitag, 8. Februar 2019 Wenig geld kostet dieses Zeitmanagement Spiel, in dem es gilt die Kunden eines Food Truck schnellstmöglich zufrieden zu stellen. Für lediglich knapp 3,50 Euro im eShop als Vorbestellung dürfte das Spiel vor allem dem mobilen Aspekt der Nintendo Switch gerecht werden. Nicht nur trotz dass es ein wenig den Eindruck eines Mobile-Games macht, sondern gerade deshalb. Wir raten daher: Kauft dieses Spiel wenn, dann am ehesten vorab. Denn die knapp 5 Euro Normalpreois nach Veröffentlichung hätten es nicht in die Releaseliste gehievt. Monster Energy Supercross 2 – Freitag, 8. Februa 2019

Das offizielle Videospiel zur Supercross Serie verspricht viel Supercross Action und große Abwechslung mit originalen Lizenzen. Es erscheint außerdem auf allen Plattformen und bietet einen Streckeneditor, der es in sich haben will. Motocross Madness der Neuzeit? Wir werden sehen.

– Freitag, 8. Februa 2019 Das offizielle Videospiel zur Supercross Serie verspricht viel Supercross Action und große Abwechslung mit originalen Lizenzen. Es erscheint außerdem auf allen Plattformen und bietet einen Streckeneditor, der es in sich haben will. Motocross Madness der Neuzeit? Wir werden sehen. Access Denied – Freitag, 8. Februar 2019

Puzzle Spiel für kleines Geld. Mit seinem Preis für unter 5 Euro hebt Access Denied sich alleine durch den günstigen Preis schon von anderen Denkaufgaben in den digitalen Stores ab. 36 knackige Level versprechen die Entwickler zu dem Spiel, in dem es gilt eine Kiste zu knacken.

Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 06 im Microsoft Store der Xbox One

Spike Volleyball – Dienstag, 5. Februar 2019

Sportfans hergehört. Nicht alltäglich sind definitiv Volleyballspiele für Konsole. Da hat man auch keinerlei große Auswahl. Für Volleyball-Fans ist dieser Titel also praktisch unumgänglich.

– Dienstag, 5. Februar 2019 Sportfans hergehört. Nicht alltäglich sind definitiv Volleyballspiele für Konsole. Da hat man auch keinerlei große Auswahl. Für Volleyball-Fans ist dieser Titel also praktisch unumgänglich. Away: Journey to the Unexpected – Dienstag, 5. Februar 2019

Erkundet aus der 1st Person Perspektive eine ganze Welt und lasst euch von der Botschaft erreichen, dass ihr mit Freundschaft alles schaft. Auch wen ihr nur ein Kind seid und kein Held oder Krieger. Ja, da kommt die Idealismus-Keule ganz breit auf euch zu. Dennoch: Für den Einen oder anderen ist dieses Spiel sicher einen Blick wert.

– Dienstag, 5. Februar 2019 Erkundet aus der 1st Person Perspektive eine ganze Welt und lasst euch von der Botschaft erreichen, dass ihr mit Freundschaft alles schaft. Auch wen ihr nur ein Kind seid und kein Held oder Krieger. Ja, da kommt die Idealismus-Keule ganz breit auf euch zu. Dennoch: Für den Einen oder anderen ist dieses Spiel sicher einen Blick wert. Riot: Civil Unrest – Mittwoch, 6. Februar 2019

In Pixelgrafik werdet ihr in die größten zivilen Unruhen der heutigen Zeit gesetzt. Damit will man große politische Probleme erlebbar machen und die Konflikte sowohl vonseiten der Staatsgewalt, als auch vonseiten der Aufständigen veranschaulichen. Ob dieses große Vorhaben gelingt? Erscheint neben Xbox und Playstation übrigens auch auf Nintendos Switch zeitgleich, wenngleich wir es hierfür nicht in unsere Auswahl gepackt haben.

– Mittwoch, 6. Februar 2019 In Pixelgrafik werdet ihr in die größten zivilen Unruhen der heutigen Zeit gesetzt. Damit will man große politische Probleme erlebbar machen und die Konflikte sowohl vonseiten der Staatsgewalt, als auch vonseiten der Aufständigen veranschaulichen. Ob dieses große Vorhaben gelingt? Erscheint neben Xbox und Playstation übrigens auch auf Nintendos Switch zeitgleich, wenngleich wir es hierfür nicht in unsere Auswahl gepackt haben. Access Denied – Freitag, 8. Februar 2019

Puzzle Spiel für kleines Geld. Mit seinem Preis für unter 5 Euro hebt Access Denied sich alleine durch den günstigen Preis schon von anderen Denkaufgaben in den digitalen Stores ab. 36 knackige Level versprechen die Entwickler zu dem Spiel, in dem es gilt eine Kiste zu knacken.

– Freitag, 8. Februar 2019 Puzzle Spiel für kleines Geld. Mit seinem Preis für unter 5 Euro hebt Access Denied sich alleine durch den günstigen Preis schon von anderen Denkaufgaben in den digitalen Stores ab. 36 knackige Level versprechen die Entwickler zu dem Spiel, in dem es gilt eine Kiste zu knacken. Monster Energy Supercross 2 – Freitag, 8. Februa 2019

Das offizielle Videospiel zur Supercross Serie verspricht viel Supercross Action und große Abwechslung mit originalen Lizenzen. Es erscheint außerdem auf allen Plattformen und bietet einen Streckeneditor, der es in sich haben will. Motocross Madness der Neuzeit? Wir werden sehen.

Die 5 wichtigsten Neuerscheinungen in KW 06 im Playstation Store der Playstation 4