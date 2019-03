Sony hat ein Geschenk für alle Playstation Plus Nutzer. Ab sofort gibt es für jeden einen sogenannten Carbon Skin als auch einen Back Bling mit selbigem Namen. Das Angebot ist exklusiv für Playstation Plus Nutzer und soll die Online Community dazu anregen ein Abo abzuschließen. Der Carbon Skin ist nicht der erste gratis Skin für PS4 Nutzer. Das Angebot wird aber nur über einen begrenzten Zeitraum verfügbar sein.

Verfügbar ist das Set neben den USA in Europa und Australien. Das Paket wird mit den monatlichen Spielen den Abonenten angeboten und ist somit frei zum Download verfügbar. Das Item wurde am 26.3. dem Store hinzugefügt, bislang ist leider unbekannt wie lange das Angebot zur Verfügung steht.

Solltet ihr Playstation Plus haben, könnt ihr den Skin im PS Store unter dem Reiter PS Plus finden. Sollten die Items Ingame nicht angezeigt werden, so startet das Spiel neu. Seht ihr ihr wieder nicht und im PS Store steht ihr besitzt den Skin, müsst ihr euch an Sony wenden.