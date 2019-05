Rage 2 Guide: So erhaltet ihr die BFG 9000 aus DOOM

Mit dem heutigen Tag bricht das Chaos im Ödland aus. Grund dafür ist der Release von Rage 2 von Bethesda. Solltet ihr euch die Deluxe-Edition des Spiels gesichert haben, dürft ihr euch zudem über die BFG 9000 freuen. Diese ikonische und mächtige Waffe kennt man bereits aus Shooter wie Quake oder DOOM. Wie ihr diese Waffe, nachdem ihr die Deluxe-Edition gekauft habt, im fertigen Spiel schließlich erhaltet, verraten wir euch im nachfolgenden Guide.

Der Meteor ist das Ziel

Der nächste Schritt nach dem Kauf der Deluxe-Edition gilt es euren Bethesda-Account mit Rage 2 zu verbinden. Habt ihr das getan, wird die BFG 9000 an einer bestimmten Stelle im Spiel durch einen Meteor auftauchen.

Die Absturzstelle des Meteors befindet sich in den Vinelands. Begebt euch vom Startgebiet aus in nordöstlicher Richtung. Auf dem Weg zum Meteor machen euch Trümmer das Leben etwas schwerer. Diese sollten aber in der Regel kein Problem sein. Seid ihr schließlich an der Einschlagsstelle des Meteors angekommen, nähert euch diesen und öffnet ihn. Im Inneren findet ihr dann schließlich die mächtige Waffe. Anschließend solltet ihr euch nach Wellspring aufmachen, um euch Munition zu besorgen.

Übrigens: Ihr könnt euren Account zu jedem Zeitpunkt im Spiel verlinken und könnt somit die Waffe auch erst später holen. Sobald ihr sie erhalten habt, steht euch die Waffe die komplette Kampagne zur Verfügung.