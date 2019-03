Vampyr, Deus Ex Mankind Divided und mehr bald im Xbox Game Pass erhältlich

Der Xbox Game Pass erfreut sich unter Xbox Spieler größter Beliebtheit und wird zudem nach und nach immer erweitert. So auch dieses Mal, genauer gesagt zwischen dem 21. März und dem 1. April. Innerhalb dieser Zeitspanne, wird nämlich das ein oder andere Spiel dem Repertoire hinzugefügt. Darunter zum Beispiel hochkarätige Titel wie Deus Ex Mankind Divided oder Vampyr.

Can we lower the difficulty on choosing what to play first, please? pic.twitter.com/2JcfXOFf6i

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 20. März 2019