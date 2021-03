Wenige Wochen vor dem Release von It Takes Two haben EA und Entwickler Hazelight einen neuen Storytrailer zu dem kooperativen Actiontitel veröffentlicht, der weitere Details zur Story preisgibt. Am Rande ihrer Scheidung verwandelt ein Zauber Cody und May in die Puppen ihrer Tochter Rosie und wirft sie kopfüber in eine Welt voller unerwarteter Augenblicke und inniger Momente, die nur aufgrund ihrer zerrütteten Beziehung existiert. Die Spieler gehen auf eine Reise durch einzigartig metaphorische Erlebnisse – von Cody, der aufgrund seiner aufgegebenen Leidenschaft sein Gewächshaus zerstört vorfindet, bis hin zu May, die gegen riesige Schachfiguren kämpft, nachdem Cody sein Spielzeugschloss mit dem Schachbrett fertiggestellt hat, für das sie nie Zeit hatte.

It Takes Two wird am 26. März 2021 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Upgrade auf die jeweiligen Next-Gen-System ist möglich.

Quelle: Pressemeldung EA