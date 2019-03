Square Enix gab bekannt, dass der sogenannte Critical Mode in sehr naher Zukunft für ihr Rollenspiel Kingdom Hearts III veröffentlicht wird.

Tai Yasue, der Co-Director des Spiels, erklärt, dass in diesem Modus um einen erhöhten Schwierigkeitsgrad geht. So sind nicht nur die Feinde extrem stark, ebenso agieren diese mit mehr „Technik“ und darüber hinaus offensiver. Der Critical Mode sei eher für gute Action-Spieler als auch Spielern die ihre Angriffe richtig timen können geeignet. Die Art und Weise wie man das Spiel spiele wird durch das benötigte Können grundlegend verändert.

KH III Guide Fundorte aller Glücksembleme im Olymp

KH III Guide Fundorte aller Glücksembleme in Twillight Town

KH III Guide Fundorte aller Glücksembleme im Königreich Corona

KH III Guide Fundorte aller Herkules Figuren