Fans von Videospielen haben ja doch immer wieder mit dem Klischee zu kämpfen, dass sie zu wenig für ihre Fitness und Sportlichkeit unternehmen. Doch dank zahlreicher nützlicher Fitness-Games können sich auch Freunde von Videogames während ihres Hobbys sprichwörtlich in Form bringen. Ein aktuelles Beispiel für dieses Vorhaben ist Let’s Get Fit! aus dem Hause Ravens Court.

Die Preise der Gewinnspielwoche:

zweimal je eine Version von Let’s Get Fit für Nintendo Switch inklusive eines Sportgurte-Sets

Mit Let’s Get Fit! könnt ihr euch an eurer Nintendo Switch in Form bringen. Dank einer Vielzahl an Workout-Programmen, von Gymnastik bis hin zu intensiven Trainingseinheiten gibt euch der Titel eine breite Palette an Trainingsmöglichkeiten. Für eine passende Motivation steht euch ein spielinterner Kalender zur Verfügung, mit dem ihr eure Fortschritte verfolgen könnt. Stellt euch euer Workout-Programm aus über 100 Fitnessübungen zusammen, das auf eure persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist und die Kräftigung und Straffung aller Körperpartien garantiert.

So macht ihr beim Gewinnspiel mit

Wir möchten von euch wissen, welche sportliche Aktivität euch an einem Fitness-Spiel wie Let’s Get Fit! am meisten interessiert. Sind es die spannenden Workouts, einzelne Übungen zum Muskelaufbau oder doch die stetige Motivation euer Gewichtsziel zu erreichen? Teilt uns eure Wahl mit einer kleinen Begründung mit und schon landet ihr im Gewinntopf um eines der zwei Spiele

Sendet eure Mail an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt den Betreff „Let’s Get Fit Sommer Gewinnspiel“. Zeit für eure Teilnahme besteht bis zum 07. August 2022 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Ravens Court beziehungsweise Koch Media Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 07. August 2022 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

