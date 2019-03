Im Rahmen der diesjährigen GDC hatten auch die Macher von Mutant Year Zero: Road to Eden etwas zu vermelden. So soll eine Umsetzung des Rundenstrategie-Juwels für Nintendo Switch erscheinen und diie bisherige Story soll erweitert werden. Außerdem soll es auch eine Boxed-Version für Playstation, Xbox und Nintendo Switch geben.

Mutant Year Zero: Road to Eden kommt auf die Nintendo Switch

Bereits am 25. Juni soll die Fassung für Nintendo Switch erscheinen. Enthalten sein soll neben dem Hauptspiel auch gleich die ebenfalls angekündihgte Erweiterung. Da der Preis für die Deluxe Version im Einzelhandel, welche ebenfalls angekündigt wurde, ca 40 Doller betragen soll gehen wir derzeit von einem ähnlichen eShop Preis aus. Rundenstrategen könnten ihr Geld kaum besser investieren, wie unser Test zum Hauptspiel auf der Xbox verrät. Wir gehen davon aus, dass das Spiel sich recht problemlos ohne große Einbußen auf Nintendos Hybridkonsole portieren lässt.

Die Story Erweiterung für alle Systeme

Details zur Erweiterung will der Entwickler erst in Bälde verkünden. Da diese in der Switch-Version aber bereits enthalten sein soll dürfen wir hier ebenfalls von einem Release spätestens im Juni ausgehen. Spieler der Standardversion auf Xbox und Playstation können diese dann als bezahlten Inhalt hinzukaufen.

Quelle: Funcom/GDC