Dem einen oder anderen Spieler vom Resident Evil 2 Remake sind bestimmt schon die kleinen Sammelfiguren in Form von winkenden Waschbären aufgefallen. 15 an der Zahl gilt es innerhalb des Spiels zu finden und wahlweise mit einer Schusswaffe oder dem Messer zu zerstören. Dabei sind die kleinen Racker teilweise ziemlich gut versteckt und belohnen euch nach der Komplettierung mit einem/-r Erfolg/Trophäe und einem verstärkten Kampfmesser, welches nicht kaputtgeht. Wir verraten euch in unserem Guide, wo ihr die Figuren findet.

Bevor wir aber wirklich damit anfangen, möchten wir einmal darauf hinweisen, dass manche Figur nur mit Leon oder eben mit Claire auffindbar sind. Das schreiben wir aber selbstverständlich dazu. Ebenso ist es hilfreich zu wissen, dass man selbst ohne unseren Guide die kleinen Freunde anhand eines Raschelns orten könnte.

Mr. Raccoon #1 – Polizeistation – Westliches Büro

Charakter: Leon und Claire

Die erste Figur befindet sich im westlichen Büro in der Polizeistation. Behaltet dabei den nördlichen Bereich des Raumes im Blick und richtet die Augen beim Regal nach oben. Dort könnt ihr die Figur auf einem Karton stehen sehen.

Mr. Raccoon #2 – Polizeistation – S.T.A.R.S.-Büro

Charakter: Leon und Claire

Weiter geht es im S.T.A.R.S.-Büro auf der zweiten Etage der Polizeistation. Der Waschbär hat es sich in der südöstlichen Ecke zwischen zwei gestapelten Kartons und einem Monitor bequem gemacht.

Mr. Raccoon #3 – Polizeistation – Am Schießstand in der Nähe der Tiefgarage

Charakter: Leon und Claire

Das dritte sammelbare Objekt findet ihr am Schießstand in der Nähe der Tiefgarage. Das Spielzeug wartet unter eine runtergefallenen Zielscheibe in der Ecke auf euch.

Mr. Raccoon #4 – Polizeistation – Im Pausenraum auf der Ostseite der Station

Charakter: Leon und Claire

Sobald ihr den Pausenraum betreten habt, geht durch den Durchgang in den Bereich, wo das Hochbett steht. Vor dem Bett steht eine braune Tasche, hinter welcher der vierte Mr. Raccoon auf euch wartet.

Mr. Raccoon #5 – Polizeistation – Vor dem Chefbüro im Treppenhaus

Charakter: Leon und Claire

Ebenfalls im östlichen Bereich der Polizeistation liegt auch das Chefbüro. Die Figur ist ziemlich leicht erkennbar und steht vor dem Büro, neben einem Treppenaufgang auf einem kleinen Tisch.

Mr. Raccoon #6 – Polizeistation – Im Flur hinter dem Uhrenturm

Charakter: Leon und Claire

Vom Uhrenturm ausgehend, geht ihr durch die hintere Tür und werdet in einen Flur gelangen, welcher auf den ersten Blick nicht viel hergibt. Schlimmer sogar: Er führt in eine Sackgasse. Richtet eure Augen beim Erkunden des Ganges auf die Fensterbänke. Hier wird irgendwo eins der Spielzeuge auf euch warten.

Mr. Raccoon #7 – Kanalisation – Am Kanaleingang nach dem Krokodil

Charakter: Leon

Im Laufe des Spiels werdet ihr irgendwann zwangsläufig in die Kanalisation müssen und nehmt den Kampf gegen ein riesiges Krokodil auf. Ist das Tier besiegt, wird man euch eine Leiter zum Erklimmen zur Verfügung stellen. Benutzt die Leite noch NICHT!!! Stattdessen richtet ihr den Blick in die südöstliche Ecke des Raums und könnt hinter einem Abfallhaufen, den siebten Raccoon entdecken.

Mr. Raccoon #8 – Kanalisation – Neben der Verbrennungsanlage

Charakter: Ada

Es wird ein Zeitpunkt kommen, da werdet ihr in der Leon-Story kurz in die Rolle von Ada schlüpfen. Folgt dem Weg wie gehabt, bis ihr zu der Verbrennungsanlage kommt. Bevor ihr diese allerdings betretet, solltet ihr euren Blick nach rechts auf den Boden richten. Die Figur findet ihr im Dunkeln in der Ecke.

Mr. Raccoon #9 – Kanalisation – Zwischen unterem Kanal und Vorratsraum

Charakter: Leon und Claire

Ebenfalls in der Kanalisation findet ihr auch den neunten Mr. Raccoon. Um zu diesem zu gelangen, müsst ihr aber erst mal die unangenehme Passage „Unterer Kanal“ hinter euch lassen. Habt ihr dies geschafft, gelangt ihr zu einem Durchgang mit einer Treppe, welcher zum Vorratsraum führt. Haltet in dem Durchgang eure Augen offen und ihr werdet Mr. Raccoon hinter zwei Kisten in der unteren Ecke finden.

Mr. Raccoon #10 – Polizeistation – Kleiner Raum in der Nähe des östlichen Lagerraums

Charakter: Claire

Bevor wir zu kleinen Statuen im Labor kommen, schieben wir einmal die paar Waschbären dazwischen, welche ihr nur mit Claire erreichen könnt. Macht euch auf zum östlichen Lagerraum in der Polizeistation und geht im Anschluss in den kleinen Raum nebenan. Der Raum wirkt etwas unübersichtlich, schaut euch dementsprechend genau um. Das Sammelobjekt steht auf einem in Folie gewickelten Karton in der Nähe des Eingangs im Regal.

Mr. Raccoon #11 – Weg zum Waisenhaus – Am Basketballplatz in dem Bus

Charakter: Claire

Die nächste Figur findet ihr auf dem Weg zum Waisenhaus. Irgendwann werdet ihr an einem Basketballplatz vorbeikommen, wo sich recht unmittelbar in der Nähe auch ein herrenloser Bus befindet. Das sammelbare Objekt eurer Begierde steht auf dem Armaturenbrett des Fahrzeugs.

Mr. Raccoon #12 – Waisenhaus – In einem Regal auf Hüfthöhe

Charakter: Claire

Schließlich im Waisenhaus angekommen, geht ihr die Treppe nach oben und werdet euch nach der nächsten Tür in der Kinderkrippe wiederfinden. Direkt nach dem Betreten solltet ihr den Blick auf das kleine Regal vor euch richten. Mr. Raccoon Nummer 12 steht hier in einem der Fächer.

Mr. Raccoon #13 – Labor – In der Cafeteria auf einem Tisch

Charakter: Leon und Claire

Wenn ihr das Labor betreten habt, begebt ihr euch die erste Tür rechts. Folgt dem Flur, bis ihr in die Cafeteria gelangt. Die Sammelfigur befindet sich dann in der Nähe der Treppe auf einem Tisch stehend.

Mr. Raccoon #14 – Labor – Schlafraum

Charakter: Leon und Claire

Obwohl sich der Schlafraum im Labor schon relativ früh begehen lässt, ist Mr. Raccoon hier noch nicht direkt zu erreichen. Vorher müsst ihr erst den Strom in diesem Areal anschalten. Sobald der Strom wieder läuft, wendet ihr euch den geöffneten Schlafkabinen zu. In der ersten Kabine, vom Stromkasten ausgehend, lässt sich die Waschbärfigur auf dem kleinen Regal erspähen.

Mr. Raccoon #15 – Vor der Polizeistation – Nur im B-Durchgang zerstörbar!

Charakter: Leon und Claire / Nur im B-Durchgang möglich!!!

Kommen wir jetzt endlich zum letzten Waschbären und damit auch Abschluss unseres Guides. Hierbei hat sich Mr. Raccoon vor der Polizeistation, einem Bereich den man nur im B-/zweiten Durchgang betritt, in der Nähe einer Hecke versteckt. Direkt zu Anfang, wenn ihr euch in Richtung Absturzstelle des Helikopters bewegt, lässt sich die gut gelaunte Sammelfigur auf der linken Seite erblicken.