Resident Evil 2 Remake Guide: Das sind die Kombinationen für die verschlossenen Schließfächer

In Kürze ist es soweit und das Resident Evil 2 Remake wird sich seinen Weg in die hiesigen Ladenregale bahnen. Wir wollen euch vorab etwas vorbereiten und möchten euch mit unserem Guide erklären, wie ihr die verschlossenen Spinde/Schließfächer, Spieler der Demo werden diese sicher schon gesehen haben, öffnet. Außerdem verraten wir euch, wo ihr sie findet und was sie beinhalten. Zusätzlich werden wir zu jedem Code auch den ursprünglichen Lösungsweg aufführen. Wer daran keine Interesse hat, kann die Kombinationen aber auch eingeben, ohne sie jemals im Spiel gefunden zu haben.

Doch nicht nur besagte Spinde lassen sich öffnen, auch verschlossene Tresore werden immer wieder euren Weg kreuzen, die wir allerdings in einem zukünftigen anderen Guide behandeln.

Umkleide der Männer



Den ersten Spind findet ihr demnach im zweiten Stock der Polizeistation, in der Umkleidekabine der Männer. Sobald ihr die Tür der Umkleide aufmacht, lauft ihr quasi auch schon auf den besagten Schrank zu. Achtet darauf, dass ihr mit dem richtigen Spind interagiert, im Spind nebenan wartet nämlich ein fauliger Insasse auf euch.

Die Lösung, also die Kombination, lässt sich auf einem Whiteboard im Besprechungsraum auf der ersten Etage ablesen.

Der Code lautet hierbei: C A P.

Bei richtiger Eingabe könnt ihr den Spind öffnen und freut euch mit Leon auf Munition für die Schrotflinte, während Claire Feuermunition für den Granatwerfer erhält.

Dritte Etage der Polizeistation

Weiter geht es in die dritte Etage der Polizeistation, wo es das nächste Schließfach zu öffnen gilt. Grundsätzlich kann man dieses kaum übersehen, achtet aber dennoch vorher darauf, dass euch kein Zombie folgt und ihr ungestört seid. Steigt also vom ersten Spind ausgehend die Treppen hinauf und folgt dem Weg bis zu dem Schatten der Schaufensterpuppe. Direkt neben dem Schatten findet ihr dan auch schon das Schließfach.

Die Lösung erhaltet ihr am Schießstand in der Parkgarage. Hebt hierfür die Filmrolle auf, geht auf der ersten Etage in die Dunkelkammer, in der Nähe des Rettungsraums, und entwickelt die kürzlich zuvor erhaltene Filmrolle. Die Kombination lässt sich anschließend ablesen.

Die Kombination für dieses Fach lautet: D C M

Schloss geknackt, findet Leon kostbare Munition für seine Magnum und Claire für die Maschinenpistole.

Ab in den Kontrollraum der Kanalisation

Zu guter letzt müsst ihr euch in den Kontrollraum der Kanalisation aufmachen. Hier kommt ihr allerdings erst hin, wenn ihr im Spielfortschritt schon etwas weiter seid. Der Kontrollraum befindet sich auf der oberen Ebene der Kanalisation und lässt sich recht gut über eine Seilbahn erreichen. Auch hier werdet ihr wieder von einigen Zombies begrüßt, beseitigt diese zuerst.

Des Rätsels Lösung ist hierbei ein Jazz–Flyer im Pausenraum der Kanalisation. Dieser lässt sich allerdings erst betreten, wenn ihr den „No Entry Zone“-Schlüssel bei euch tragt. Besagten Schlüssel findet ihr auf einem Schreibtisch an der unteren Wasserstraße. Sobald ihr den Flyer eingesteckt und untersucht habt, werden euch drei eingekreiste Buchstaben auffallen, die gleichzeitig auch die Kombination für den dritten „Schatz“ sind.

Die Kombination lautet: S Z F

Die Belohnungen gleichen der vom zweiten Schließfach: Magnum–Munition für Leon, Maschinenpistolenmunition für Claire.