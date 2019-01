Mit Travis Strikes Again: No More Heroes ist kürzlich ein neues abgedrehtes Abenteuer rund um Travis Touchdown aus der No More Heroes-Serie für die Nintendo Switch erschienen. In dem ausgefallenen Abenteuer verschlägt es den Auftragskiller in die skurrilen Welten der legendären Spielekonsole „Death Drive Mark 2„. Insgesamt sieben verschiedene Spieltitel muss Travis meistern und dabei sprichwörtlich um sein eigenes Überleben kämpfen. Gemeinsam mit Nintendo Deutschland verlosen wir zwei Exemplare des Spiels inklusive des Season Pass für die Nintendo Switch.

Die Preise des Gewinnspieles:

zweimal je ein Exemplar des Nintendo Switch-Spieles Travis Strikes Again: No More Heroes inkl. des Season Pass

Teilnahmebedingungen:

In Travis Strikes Again: No More Heroes verschlägt es unseren Helden Travis Touchdown in zahlreiche Videospielwelten, in denen er vor immer neue Herausforderungen gestellt wird. Mal muss er sein Können als Meister-Killer unter Beweis stellen oder aber Vollgas in der Welt von Golden Dragon GP beweisen. An Abwechslung mangelt es dem Abenteuer auf der Nintendo Switch somit nicht, was folgende Gameplay-Eindrücke aus dem Spiel beweisen:

Doch wäre es nicht toll, wenn auch IHR in diverse Videospielwelten eintauchen könntet, um diese hautnah zu erleben? Deshalb wollen Nintendo und wir von euch wissen, in welche „Nintendo-Spielwelt“ ihr am liebsten eintauchen möchtet? Reizt euch das Pilzkönigreich aus der Super Mario-Reihe, wollt ihr Abenteuer in Hyrule an der Seite von Link erleben oder wäre gar die Kanto-Region aus Pokémon euer Lieblingsziel? Teilt uns euren Favoriten mittels Email und dem Betreff: „Travis Strikes Again Gewinnspiel“ an Chris“at“gamezgeneration.de. Einsendeschluss für die Aktion ist Montag der 04. Februar 2019 um 23:59 Uhr.

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 16. Lebensjahr erreicht hat und in Deutschland seinen festen Wohnsitz hat

die Teilnahme erfolgt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

Teilnahmeschluss ist der 04.02.2019 um 23:59 Uhr

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Gewinnspielkooperation