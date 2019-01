Heute ist das Resident Evil 2 Remake von Capcom offiziell für Xbox One, PlayStation 4 und PC erschienen. Während wir in einem anderen Guide bereits über die Öffnung der verschlossenen Spinde geschrieben haben, wollen wir uns jetzt um die robusten Tresore kümmern. Auch hier sind zum Öffnen wieder das Eingeben verschiedener Kombinationen notwendig. Welche das sind und wie ihr diese alternativ auch auf normalem Weg findet, verraten wir demnach im folgenden Guide!

Tresor im westlichen Büro der Polizeistation



Schon relativ früh im Spiel, um genau zu sein in einem Nebenzimmer im westlichen Büro der Polizeistation, werdet ihr auf den ersten der besagten Tresore treffen. Obacht vor dem Zombie, welcher in unmittelbarer Nähe an der Wand gelehnt liegt.

Die Lösung für den Tresor findet ihr S.T.A.R.S.-Büro auf der zweiten Etage der Station. Dort steht sie auf einem Post-It, welcher sich an einer Notiz auf dem Schreibtisch befindet.

Die Kombination ist: 9 Links, 15 Rechts, 7 Links

Als Belohnung winkt hierbei eine Inventarerweiterung in der Form einer Hüfttasche.

Im Warteraum auf der Ostseite

Vom ersten Tresor ausgehend folgt ihr nun weiterhin der Handlung des Spiels, bis zu einem Punkt, wo ihr zur Ostseite der Station müsst. Geht dafür von der Haupthalle die rechte Treppe nach oben und haltet euch anschließend ebenfalls rechts, bis ihr zu einer Tür gelangt. Diese führt euch ins Wartezimmer, wo sich der zweite Safe hinter dem Schreibtisch befindet. Hier wartet keine wirkliche Bedrohung auf euch, außer natürlich ihr werdet zu dem Zeitpunkt von jemand ganz bestimmtes – aus Spoilergründen nicht näher erwähnt – verfolgt.

Ursprünglich findet ihr die Kombination auf einem Beistelltisch in einem RPD-Dokument. Das Dokument befindet sich im Beobachtungsraum im ersten Stock der Station.

Folglich lautet die Kombination: 6 Links, 2 Rechts, 11 Links

Leon wird hierbei mit einer Mündungsbremse für seine Matilda belohnt, wohingegen Claire sich auf ein erweitertes Magazin für die JMB Hp3 freut.

Der letzte Schatz befindet sich in der Kanalisation

Der letzte Safe wartet in der Kanalisation auf euch. Begebt euch in Richtung Überwachungsraum, wo sich ein Schachfiguren-Rätsel befindet. Folgt der einzigen Tür über eine Brücke, haltet euch anschließend rechts und schon findet ihr im Raum für die Abwasserbehandlung den letzten Tresor.

Selten war die Lösung für den Tresor einfacher zu finden. Diese ist nämlich ganz einfach an der rechten Außenwand des Safes mit Kreide geschrieben worden.

Ihr öffnet das Gerät mit der Kombination: 2 Links, 12 Rechts, 8 Links

Wieder gibt es natürlich eine Belohnung für euch. Leon bekommt einen Schaft für die Schrotflinte und Claire einen verbesserten Rahmen für ihre SLS 60.