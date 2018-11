Pokémon Let’s Go Guide: So findet ihr diverse Trainer-Ikonen aus älteren Editionen und verschiedene Mega-Steine

Und wieder einmal ein Guide über Pokémon Let’s Go Evoli und Pokémon Let’s Go Pikachu. Haben wir doch erst kürzlich erklärt, wie ihr am besten schillernde Pokémon findet oder die drei Kanto-Starter schnell erhaltet. Dieses Mal dreht sich alles um die Mega-Steine, welche für die Mega-Entwicklung benötiget werden und die Standorte der Trainerikonen Rot, Blau und Grün, ihres Zeichens Hauptcharaktere aus älteren Editionen.

Eine Warnung vorweg: Der Guide ist keinesfalls spoilerfrei!

Die Standorte der legendären Trainer

Blau finden und Mega-Steine für die Kanto-Starter erhalten:

Blau könnt ihr eigentlich nicht verfehlen. Das erste Mal begegnet er euch, nach dem ihr Rocko in Marmoria City besiegt habt. Hier wird er euch allerdings nur zum gewonnenen Orden gratulieren.

zu unterstützen. Wenn ihr den siebten Orden errungen habt, wartet Blau bei Professor Eich auf euch. Er wird euch die Mega-Entwicklung beibringen und verleiht euch für Bisaflor (Bisaflornit) , Glurak (Gluraknit X und Gluraknit Y) und Turtok (Turtoknit) die entsprechenden Mega-Steine .

Grün finden und Mega-Steine für Mewtu erhalten:

Sobald ihr die Haupthandlung und die Pokémon-Liga gewonnen habt, wird das Gerücht gestreut, dass sich ein mächtiges Pokémon in der Azuria-Höhle befindet. Dabei handelt es sich um Mewtu .

. Fangt Mewtu und begebt euch wieder aus der Höhle. Jetzt wird euch ein Trainer ansprechen und davon berichten, dass auch ein Mädchen in die Höhle gegangen sei, um das mächtige Psycho-Pokémon zu suchen.

gefangen habt. Hier wird auf euch warten und schließlich zum Kampf herausfordern. Besiegt ihr Grün in dieser Begegnung, wird sie euch mit dem Mewtunit X und Mewtunit Y belohnen.

Rot finden:

Trainer Rot ist die größte und schwerste Herausforderung im ganzen Spiel. Sobald ihr Champion der Pokémon-Liga seid, werden 153 Meister-Trainer in Kanto erscheinen. Diese Trainer sind nur auf ein Pokémon spezialisiert und genau mit diesem Pokémon müsst ihr sie in einem Kampf ohne die Nutzung von Items besiegen.

ist die größte und schwerste Herausforderung im ganzen Spiel. Sobald ihr der seid, werden 153 Meister-Trainer in erscheinen. Diese Trainer sind nur auf ein Pokémon spezialisiert und genau mit diesem Pokémon müsst ihr sie in einem Kampf ohne die Nutzung von Items besiegen. Damit Rot schließlich erscheint, müsst ihr sechs solcher Trainer besiegen (alternativ könnt ihr ihnen im Fall von mythischen und legendären Pokémon, einfach das jeweilige Pokémon auf Level 90 präsentieren) .

auf dem unmittelbar neben dem Eingang zur auftauchen. Ähnlich wie bei den Meister-Trainern darf auch gegen Rot kein Item verwendet werden. Dieser wartet aber mit einem starken Team von sechs Pokémon auf euch, weswegen eure Pokémon so stark wie möglich sein sollten.

Weitere Mega-Steine erhalten

Neben den Mega-Steinen, welche ihr von Blau und Grün erhaltet, lassen sich auch noch unzählige Mega-Steine in der Eingangshalle der Pokémon-Liga bei dem Mann im Flegmon-Kostüm kaufen. Jeder Stein kostet 30.000 Geld (oder wie die Währung bei Pokémon auch immer heißt).

Bibornit – Mega-Stein für Bibor

Taubossnit – Mega-Stein für Tauboss

Simsalanit – Mega-Stein für Simsala

Gengarnit – Mega-Stein für Gengar

Kangamanit – Mega-Stein für Kangama

Pinsirnit – Mega-Stein für Pinsir

Garadosnit – Mega-Stein für Garados

Aerodactylnit – Mega-Stein für Aerodactyl

