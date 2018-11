Guide: So übertragt ihr Pokémon von Pokémon GO auf Pokémon Let’s Go Evoli und Pokémon Let’s Go Pikachu

Das man seine gefangenen Pokémon von Pokémon GO, zumindest die erste Generation, auf Pokémon Let’s Go Evoli und Pokémon Let’s Go Pikachu übertragen kann, ist kein Geheimnis. Wie dieses Vorhaben schließlich funktioniert und was ihr dafür machen müsst, erklären wir euch mit unserem nachstehenden Guide.

Verbindet beide Spiele miteinander

Damit das Transferieren der Taschenmonster überhaupt er funktioniert, müsst ihr eure beiden Spieler miteinander verbinden. Geht dabei wie folgt vor:

Pokémon GO: Tippt auf das Symbol mit dem Pokéball in der unteren Mitte des Bildschirms. Öffnet die Einstellungen. Haltet Ausschau nach dem Feld „Nintendo Switch“ und betätigt dieses. Klickt auf „Mit Nintendo Switch verbinden“.



Pokémon Let’s Go Evoli und Pokémon Let’s Go Pikachu: Drückt zuerst X, wodurch ihr in das Pause-Menü gelangt. Anschließend öffnet ihr mit Y die Einstellungen. Sucht die Schaltfläche „ Pokémon GO “. Die Frage, ob ihr euch wirklich mit Pokémon GO verbinden wollt, bestätigt ihr mit „Ja“. Jetzt wird das Spiel euch den Trainernamen zeigen, mit welchem ihr euch verbinden wollt. Stimmt dieser, müsst ihr ebenfalls nur noch „Ja“ drücken. Schließlich sollten beide Spiele miteinander verbunden sein.



So wird schließlich getauscht

Auch zum Tauschen müssen einige Schritte befolgt werden. Diese Schritte müsst ihr dafür befolgen:

Von Pokémon GO zu Pokémon Let’s Go: Öffnet eure Pokémon-Liste. Tippt oben rechts auf das Nintendo Switch-Symbol. Sucht das gewünschte Pokémon heraus und tippt länger auf dieses. Die aufploppende Frage „Möchtest du dieses Pokémon versenden?“; bestätigt ihr mit „Ja“. Zur Sicherheit werdet ihr noch mal gefragt, ob ihr wirklich sicher seid. Auch hier: „Ja“. Schließlich erhaltet ihr eine Meldung, dass euer Pokémon versendet wurde. Belohnt werdet ihr bei Pokémon GO zusätzlich noch mit einem Bonbon des verschickten Taschenmonsters.



So erhaltet ihr die Pokémon in Pokémon Let’s Go: Begebt euch in den Pokémon GO Park und sprecht in der Eingangshalle mit der Frau am Tresen links. Drückt auf den Punkt „Pokémon bringen“ und wählt anschließend ein Gebiet aus, wo ihr das Pokémon erhalten möchtet. Im Anschluss klickt ihr auf „Pokémon erhalten“ und beantwortet die obligatorische Nachfrage ebenfalls wieder mit „Ja“. Jetzt dürftet ihr die Meldung erhalten, dass euer Pokémon aus Pokémon GO bei euch angekommen ist.



Nicht tauschbar sind:

Mew

Pichu, Pikachu und Raichu mit allen Kopfbedeckungen

Schiggy, Schillok und Turtok mit Sonnenbrille