Neben den beiden Remakes zu Pokémon Diamant und Pokémon Perle wurde heute mit Pokémon-Legenden: Arceus ein weiteres Nintendo Switch-Spiel rund um die Taschenmonster angekündigt. In dem Action-RPG wird ein etwas neuer Spielansatz verfolgt, der alte Tugenden der Reihe mit neuen Spielelementen verknüpft. Die Erkundung der Welt, das Fangen von Pokémon und die Vervollständigung des Pokédex gehörten schon immer zu den charakteristischen Bestandteilen der Pokémon-Videospielreihe.



Während Spieler in Pokémon-Legenden: Arceus die Weiten der Natur erkunden, werden sie den dort heimischen Pokémon begegnen. Um wilde Pokémon zu fangen, können Spieler sie genau beobachten, bevor sie sich ihnen vorsichtig nähern und schließlich einen Pokéball werfen. Außerdem haben Spieler die Möglichkeit, mit ihren verbündeten Pokémon gegen wilde Pokémon zu kämpfen. Dazu müssen sie den Pokéball, in dem sich ihr Pokémon befindet, in die Nähe eines wilden Pokémon werfen, wodurch sofort ein Kampf beginnt. Dieser neue Ansatz soll Fans ein fesselndes Spielerlebnis ermöglichen.



In Pokémon-Legenden: Arceus begeben sich Spieler ins weitläufige Sinnoh der Vergangenheit, lang bevor es zu dem Schauplatz wurde, den man aus Pokémon Diamant und Pokémon Perl kennt. Dieses Sinnoh, das sich durch seine reichhaltige Natur sowie den im Zentrum gelegenen Kraterberg auszeichnet, bietet Fans bei der Erstellung des ersten Pokédex der Region eine völlig neue Erfahrung.



Zu Beginn ihres Abenteuers können Spieler Bauz, Feurigel oder Ottaro als ihr erstes Partner-Pokémon auswählen. Ein Pokémon-Professor ist diesen drei Pokémon bei seinen Forschungsreisen in anderen Regionen begegnet und hat sie nach Sinnoh gebracht.

Zum Abschluss gibt es noch den ersten Trailer zum Spiel für euch:

Pokémon-Legenden: Arceus soll Anfang 2022 für Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: PM Pokémon Company