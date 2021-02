In wenigen Tagen erscheint mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury eines der ersten großen Spielehighlights 2021 in Europa. Nintendo of America hat nun ein neues Video zum Spiel veröffentlicht, welches den Koop-Modus aus dem neuen Bowser’s Fury vorstellt. Hier übernimmt ein zweiter Spieler die Rolle von Bowser Junior und kann Super Mario bei seinen Erkundungen in der offenen Spielwelt helfend zur Seite stehen.

Quelle: Nintendo of America auf Youtube