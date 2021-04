Im April 2021 standen mit dem Osterfest und unserem 11. Jubiläum gleich mehrere tolle Gewinnspiele auf dem Programm, die von euch ausgiebig genutzt wurden. Wir danken euch an dieser Stelle sehr für die rege Teilnahme. Leider wurde aber auch deutlich, dass weiterhin einige Teilnehmer(innen) scheinbar über Gewinnspielforen auf die Aktionen aufmerksam geworden sind und ohne Sinn und Verstand an den Gewinnspielen teilnehmen, ohne auf die Fragen der einzelnen Aktionen einzugehen. So etwas ist schade sowohl für uns als auch unsere Gewinnspielpartner, da wir mit den Gewinnspielen euch eine Freude machen möchten und dahingehend zumindest auch der Wille der Teilnehmer(innen) gegeben sein sollte, dass man sich mit den jeweiligen Gewinnspielaufgaben auseinander gesetzt hat.

Nichtsdestotrotz haben uns natürlich auch viele tolle Einsendungen erreicht, für die wir uns an dieser Stelle noch einmal bedanken möchten. Doch genug der vielen Worte, hier kommen die glücklichen Gewinner(innen) der einzelnen Aktionen.

Über je ein Mini RC-Kart dürfen sich freuen:

Silvia F. mit „Mein Mario Kart Moment liegt grob über 20 Jahre zurück als ich mit meinem Bruder Mario Kart 64 fast jedes Wochenende mit Freunden gespielt habe und wir uns die Bananenschalen und Panzer im Battlemodus um die Ohren geworfen haben. Bis heute ist die Karte „Block City“ meine Lieblingsbattlemap in der Reihe.“

Karsten P. mit „Wenn ich an Mario Kart denke liegen sowohl Freude und Leid so nah beieinander. Es ist einfach eine der besten Spielereihen und das tolle ist das die Spiele leicht zu erlernen sind aber dennoch so viel Raum für Skill bieten, um sich mit Können einen Vorteil zu erarbeiten. Es ist bei uns in der Familie immer wieder toll gemeinsam zu viert an der Switch zu sitzen und um den Sieg zu kämpfen.“

Auch unsere Freunde von Koch Media haben uns in diesem Monat mit einem Gewinnspiel unterstützt, bei dem ihr eines von drei Paketen gewinnen konntet. Diese drei Teilnehmer(innen) hat die Losfee gezogen.

Karim S. mit „Ich würde mich sehr über Persona 5 Strikers für Nintendo Switch freuen. Ich hatte bisher mit der Reihe keine Berührungspunkte und habe den Charakter „Joker“ nun erstmals als Kämpfer aus Super Smash Bros. Ultimate kennengelernt. Daher habe ich mich das erste Mal mit ihm und der Reihe auseinandergesetzt und war erstaunt wie beliebt die Persona Reihe ist. Daher würde ich mich sehr gern selber von den Qualitäten überzeugen.“

Matthias K. mit „Da ich Besitzer einer Playstation 4 bin wäre mein Traumgewinn Persona Strikers auf der Konsole. Der Hauptteil konnte mich schon sehr überzeugen und das Spin-Off sieht mit der actionreicheren Orientierung sehr interessant aus.“

Ina R. mit „Vampire mochte ich schon immer (nein nicht erst seit Twilight *lol*) und daher würde ich mich sehr über das Spiel Vampyr für meine Switch freuen, da das Konzept in den Videos auf Youtube sehr interessant und spannend wirkt. Falls es dann doch zu gruselig wird muss mein Freund spielen und ich schaue einfach zu.“

Gemeinsam mit Nintendo haben wir drei Gewinnpakete verlost, die folgende drei Teilnehmer(innen) mit den jeweiligen Einsendungen gewonnen haben.

Tim V. mit „Mein liebstes Nintendo Spiel in den vergangenen Jahren war auf alle Fälle The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich weiß das sich das Spiel von der klassischen Zelda-Formel gelöst hat, aber die riesige Open World hat mich so sehr begeistert, sodass ich mit dem Zusatzinhalten rund 250 Stunden in das Abenteuer gesteckt habe und jeden Winkel von Hyrule erkunden wollte. Einfach ein Meisterwerk und ich freue mich auf den zweiten Teil.“

Hanna B. mit „Ich spiele die Animal Crossing Spiele so gern, dass ich mir eine Switch wegen New Horizons gekauft habe und was soll ich sagen: Es hat sich gelohnt. Es ist das beste Animal Crossing und dank des Spiels bleibe ich auch mit Freunden in Kontakt auch mit den ganzen Corona Lockdowns. Es ist so schön und motivierend für mich meine eigene Insel, mein Paradies zu formen.“

Peter W. mit „Ganz kurz und knapp Zelda: Ocarina of Time und dabei vermutlich der 3DS Teil, weil er technisch der beste von allen ist und so gut auf dem Handheld umgesetzt wurde. Ich würde mich sehr freuen wenn OoT irgendwann ein würdiges HD Makeover bekommt mit neuen Ideen und eventuell einem neuen Dungeon. Das wäre grandios und eine Zeitreise in meine Kindheit.“

In diesem Gewinnspiel konntet ihr zwei Gewinnpakete rund um das Rollenspiel Bravely Default 2 für eure Nintendo Switch gewinnen.

Ben L. mit „Am liebsten würde ich mich während meine Helden auf Abenteuerreise sind im Garten mit einem kühlen Getränk in der Sonne entspannen und mich vom Alltag erholen, während meine Helden fleißig Loot für mich sammeln und wir dann gemeinsam im Anschluss auf Abenteuerreise mit neuen Items gehen können.“

Susi Fa. mit „Während die Helden aus Bravely Default 2 auf der Jagd nach neuen Schätzen auf meiner Switch sind, würde ich im realen Leben meinen Pflichten nachgehen und auf Arbeit gehen. Dadurch hätte ich dann große Vorfreude wieder nach Hause zu kommen die Switch zu starten und dann freudig zu sehen welche tollen Errungenschaften mein Team für mich eingesammelt hat!“

Gemeinsam mit astragon Entertainment haben wir über zehn Downloadcodes zu drei verschiedenen Spielen verlost und diese werden wie folgt verteilt:

je einen Steam Code zu Drone Swarm gewinnen:

Chris Be. mit „Drone Swarm würde mich interssieren. ich mag halt alles, was mit Raumfahrt zu tun hat.“

Rene S. mit „Drone Swarm , weils fresh ist.“

Wilfried D. mit „Einen Steam Code für Drone Swarm, interessiert mich am meisten, weil mir alles was mit Weltall zu tun hat gefällt.“

je einen Nintendo Switch Code von Professor Rubik’s Gehirntrainer erhalten:

Sabrina mit „Professor Rubik’s Gehirntrainer reizt mich sehr weil, ich im Gehirn fit bleiben möchte. Auch weil ich zwei kleine Schulkids habe die auf Trapp gehalten werden müssen mit Kreativität und Denkvermögen. Sehr gern würd ich es für die Switch nutzen wollen.“

Philipp D. mit „Moin! Ich möchte gerne am Gewinnspiel teilnehmen. 🙂 Mich würde Professor Rubik’s Gehirntrainer am meisten reizen. Ich mochte die Dr. Kawashima Teile schon damals. :D“

je einen PlayStation 4 Code von Professor Rubik’s Gehirntrainer gewinnen:

Brita E. mit „Hallo, mich würde am meisten Professor Rubik’s Gehirntrainer reizen, weil ich doch gern mal wieder etwas für meine grauen Zellen tun möchte :)“

Joseph K. mit „Gehirntrainer und Knobelspiele sind genau mein Ding, daher würde ich mich sehr gern mit dem Knobelwürfel auf Playstation 4 befassen und meine grauen Zellen trainieren.“

je einen Nintendo Switch Code von The Bluecoats – North & South bekommen:

Michael F. mit „Einfach deswegen weil ich das Original damals schon geliebt habe und es immer beim Besuch meiner Tante auf deren Amiga gezockt habe. Zuhause auf dem C64 gab es das nicht bzw. wir hatten es nicht.“

Tristan W. mit „Ich würde am liebsten „The Bluecoats – North & South für die Nintendo Switch gewinnen. Ich habe das Original damals auf dem Amiga (und ich meine auch auf dem C64) mit Freunden gespielt und es ist für eine schnelle Runde auf der Konsole prima geeignet!“

je einen PlayStation 4 Code von The Bluecoats – North & South gewinnen:

Piotr W. mit „Ich kenne die Reihe noch grob aus meiner Kindheit und würde mich sehr freuen The Bluecoats noch einmal auf der PS4 erleben zu können, um diese Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.“

Karina S. mit „Mein Wunschgewinn wäre The Bluecoats – North and South für PlayStation 4. Ich würde damit sehr gern meinen Freund überraschen, damit er etwas neues zu spielen hat.“

Wir danken allen Teilnehmer(innen) für die Teilnahme an den Aktionen und kontaktieren die Gewinner(innen) per Mail, sodass die Preise in dieser Woche noch an euch rausgehen können. Bitte beachtet das manche Preise direkt als Downloadcode per Mail an euch versendet werden können und vergesst nicht diese herunterzuladen.