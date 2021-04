In der letzten Gewinnspielwoche unseres 11. Geburtstages stehen Spiele aus dem Hause astragon Entertainment im Fokus. Ihr könnt euch auf abwechslungsreiche Preise freuen, die euren Denkkasten auf Hochtouren bringen, euch in luftige Höhen befördern oder Kindheitserinnerungen wecken. Welche tolle Games euch diese Woche erwarten, erfahrt ihr in der folgenden Gewinnspielaktion.

Die Preise:

je einen von drei Steam-Codes für Drone Swarm (PC-Version)

(PC-Version) je einen von vier Codes zu Professor Rubik’s Gehirntrainer (zweimal Nintendo Switch und zweimal PS4)

(zweimal Nintendo Switch und zweimal PS4) je einen von vier Codes zu The Bluecoats – North & South (zweimal Nintendo Switch und zweimal PS4)

Trailer zu den Gewinnen:

Drone Swarm:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Professor Rubik’s Gehirntrainer

The Bluecoats – North & South

So nehmt ihr an dem Gewinnspiel teil

Wir möchten von euch wissen welches der drei Spiele, die wir verlosen euch am meisten reizen würde und warum. Begründet eure Wahl bitte mit einem bis zwei Sätzen. Zudem ist es wichtig für die Gewinnverteilung, dass ihr uns eure Wunschplattform mitteilt, damit wir die Codes so verlosen können, dass ihr diese auch nutzen könnt. Teilt uns eure Wahl mit und mit etwas Glück zieht euch die Losfee als einen der elf Gewinner(innen) der Aktion.

Teilt uns eure Antwort via E-Mail mit und sendet diese mit dem Betreff: „astragon Gewinnspiel“ bis Sonntag, den 25. April 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und astragon Entertainment

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 25. April 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an astragon Entertainment für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles