Zum 11-jährigen Bestehen von GamezGeneration und dem Osterfest 2021 feiern auch unsere Freunde von Koch Media kräftig mit und unterstützen uns mit folgenden Preisen für unser Gewinnspiel, die ihr in dieser Gewinnwoche abstauben könnt. Dabei kommen sowohl Nintendo Switch- als auch PlayStation 4-Fans auf ihre Kosten.

Die Preise:

1. Preis: einmal Persona 5 Strikers für Nintendo Switch mit drei Pins

2. Preis: einmal Persona 5 Strikers für PlayStation 4 mit zwei Pins

3. Preis: einmal VAMPYR für Nintendo Switch mit zwei Pins

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir wollen von euch wissen welchen der Preise ihr am liebsten gewinnen wollt und warum. Wichtig ist nur, dass ihr eure Wahl auch begründet. Teilt uns eure Antwort via E-Mail mit und sendet diese mit dem Betreff: „Koch Media Gewinnspiel“ bis Freitag, den 09. April 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Koch Media Deutschland

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 09. April 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Koch Media Deutschland für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles