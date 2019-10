Heute hat Nintendo die offizielle Website zu Ihrem neuen Fitness-Spiel Ring Fit Adventure eröffnet. In Ring Fit Adventure erkundet Ihr eine riesige Fantasiewelt. In dieser gilt es Feinde zu besiegen. Dies geschieht durch Angriffe, welche durch Fitness-Übungen mit dem Ring Fit ausgeübt werden. Erscheinen soll Ring Fit Adventure am 18.10.2019 für die Nintendo Switch.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle