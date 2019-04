Borderlands 3: Das sind die neuen Charaktere und Fähigkeiten

Soeben hat Gearbox Software den Koop-Shooter Borderlands 3 offiziell bestätigt und in einem Gameplay-Trailer Informationen zu den Charakteren und ihren Fähigkeiten vorgestellt. Borderlands 3 wird am 13. September für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und das sogar in vier verschiedenen Editionen.

Diese Charaktere stehen euch in Borderlands 3 zur Wahl

Der obige Gameplay-Trailer erlaubt auch einen ersten Ausblick auf die spielbaren Charaktere von Borderlands 3. Insgesamt stehen euch auch diesmal wieder vier Spielfiguren zur Wahl, die mit unterschiedlichen Fähigkeiten aufwarten. Sie hören auf die Namen Moze, Fl4k, Amara und Zane.

Moze als The Gunner ist in der Lage, einen fetten Mech (namens Iron Bear) zur Unterstützung zu rufen, auf dessen Rücken ein Mitspieler Platz nehmen kann. Scheinbar agiert der Kampfroboter allerdings auch autonom, denn im Trailer ist Moze sowohl im Cockpit, als auch neben dem Mech zu sehen.

Fl4k als The Beatmaster erinnert optisch ein wenig an Pathfinder aus Apex Legends und zieht mit fetten Wummen in die Schlacht. Immer an seiner Seite ist offenbar eine gezähmte Bestie, die Jagd auf Feinde macht.

Amara als The Siren hingegen richtet sich offenbar an Spieler, die gerne im Nahkampf austeilen und ist in der Lage, mit zusätzlichen Armen Schaden auszuteilen und mit einem gewaltigen Sprung für wuchtigen AoE-Schaden zu sorgen.

Last but not least: Der Scharfschütze Zane, der von seinem Arm aus eine Drohne in den Kampf schickt und offenbar sogar ein Hologramm von sich erschaffen kann.

Außerdem geht aus dem Trailer hervor, dass scheinbar einige der spielbaren Charaktere aus den vorangegangenen Teilen ein Comeback feiern werden – vermutlich als NPCs.

Borderlands 3 wird am 13. September für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Konkrete Details zur Story oder dem Umfang des dritten Serienteils sind bislang noch nicht bekannt.