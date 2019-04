Die Katze ist aus dem Sack. Nachdem Gearbox Software den Loot-Shooter Borderlands 3 bereits auf der PAX East angekündigt hatte, liefern die Entwickler jetzt neue Infos nach. Endlich wissen wir, wann und für welche Systeme Borderlands 3 erscheinen wird.

Borderlands 3 schlägt im September auf

Wie der offiziellen Website zum Spiel zu entnehmen ist, wird Borderlands 3 tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen. Kein Wunder, immerhin befindet sich der dritte Teil der legendären Koop-Shooter-Serie bereits seit über fünf Jahren in Entwicklung.

Borderlands 3 erscheint damit deutlich früher, als von vielen Spielern vermutet. Bereits am 13. September 2019 geht es los und zwar auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Die digitale PC-Fassung wird ausschließlich im Epic Games Store erhältlich sein. Auf der Xbox One X wird das Spiel in nativer 4K-Auflösung laufen und HDR unterstützen.

Der Looter-Shooter-Klassiker Borderlands kehrt zurück – als schlachtenreiches Abenteuer mit einer Unzahl an Waffen. Spiele allein oder mit Freunden, um es mit wahnsinnigen Feinden aufzunehmen, Unmengen an Beute zu sammeln und dein Zuhause vor den rücksichtslosesten Kultführern der Galaxie zu retten.

Die Sondereditionen von Borderlands 3

Insgesamt erscheint Borderlands 3 in vier verschiedenen Versionen. Neben der Standardfassung wird Publisher 2K Games auch eine Deluxe Edition, eine Super Deluxe Edition und eine besonders hochwertige Collector’s Edition veröffentlichen.

Das steckt in der Deluxe Edition (84,99 Euro)

Das Spiel Borderlands 3

Retro Cosmetic Pack

Neon Cosmetic Pack

Gearbox Cosmetic Pack

Toy Box Weapon Pack

XP & loot drop boost mods

Die Inhalte der Super Deluxe Edition (99,99 Euro)



Alle Inhalte der Deluxe Edition

Borderlands 3 Season Pass:

• 4 Kampagnen DLC-Pakete mit neuen Stories, Missionen und Herausforderungen

• Butt Stallion weapon skin

• Butt Stallion weapon trinket

• Butt Stallion grenade mod

Die Collector’s Edition von Borderlands 3 (249,99 Euro)

Alle Inhalte der Super Deluxe Edition

Diamond Loot Chest Replica

Borderlands 3 character figurines (x10)

Sanctuary 3 snap model

Vault Key keychains (x4)

Cloth galaxy map

Character art lithographs (x5)

Alle Vorbesteller jeglicher Editionen erhalten zudem das Gold Weapon Skins-Paket mit einem goldenen Waffen Trinket und goldenen Waffenskins für alle Waffen im Spiel. Die neuen Charaktere und Fähigkeiten stellen wir euch an dieser Stelle vor.