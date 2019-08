Zu EA’s kommenden Plants vs. Zombies-Spiel ist augenscheinlich ein erster Trailer geleakt wurden. Der Titel hört auf den Namen Plants vs Zombies Battle For Neighborville und wird erneut farbenfrohe Shooteraction bieten. Details sowie eine offizielle Bestätigung stehen seitens Electronic Arts noch aus. Man kann allerdings davon ausgehen, dass EA den Titel bald auch offiziell enthüllen wird.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Bitte beachtet, dass dies noch kein offizieller Trailer seitens Electronic Arts zum Spiel ist und die Ankündigung noch aussteht.

Quelle: Gamefront