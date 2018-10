Call of Duty: Black Ops 4 IX Zombie-Guide: Pack-a-punch, Death Of Orion, Säurefalle und Brazen Bull

Jeder der in der letzten Zeit mal einen Zombie-Modus von irgendeinem Call of Duty angerührt hat, der wird wissen, dass diese schon lange nicht mehr nur darin bestehen so viele Wellen wie möglich zu überleben. Ganz im Gegenteil: Euch erwarten zahlreiche Geheimnisse, Rätsel und zumeist auch ein großes Main-Easter Egg, welches euch im Falle von Call of Duty: Black Ops 4 mit einer letzten Zwischensequenz belohnt. In einem bald erscheinenden separaten Guide werden wir uns mit dem Main-Easter Egg näher beschäftigen, jetzt hingegen erklären wir euch erst mal, wie ihr die berüchtigte pack-a-punch freispielt und zwei ziemlich nützliche Waffen – auch im Bezug auf das Haupt-Easter Egg – erhaltet.

Pack-a-punch:

Um die Pack-a-punch-Maschine freizuschalten, müsst ihr in jedem der vier Türme jeweils einen Gong aktivieren. Durch das Interagieren mit des Gongs wird jeweils ein Champion der Arena auftauchen, welcher darauf wartet, von euch besiegt zu werden. Dieser lässt nach seiner Niederlage einen Schädel fallen, welchen ihr einsteckt. Habt ihr alle vier Schädel zusammen, stiefelt ihr ausgehend vom Eingang des Zeus-Turms in diesen hinab, bis ihr in den Badebereich kommt. Von hier an sucht ihr den Weg in den verfluchten Raum, anschließend gehts weiter in die überflutete Krypta, wo ihr im Anschluss den Stufen bis in den Tempel folgt. Im Tempel endlich angelangt, findet ihr vor dem großen Altar in der Mitte vier nach oben ragende Speere, auf welchen ihr die Köpfe der Champions aufspießen sollt. Wartet einen Moment und der Altar wird in seine Einzelteile aufsprengen und die pack-a-punch freilegen.



Säurefalle:

Die Säurefalle ist wichtig für die Wunderwaffe Death Of Orion/Sekret’s Kiss. Zwar könnt ihr die Falle auch während der Herstellung der Waffe zusammensetzen, es empfiehlt sich aber aufgrund der drei Challenges und des steigenden Schwierigkeitsgrads schon eher damit anzufangen.

Die Säurefalle besteht aus drei Einzelteilen. Kette & Zahnrad: Beide Komponente findet ihr im Tempel in der Nähe der pap. Als letztes braucht ihr noch einen großen Metalltopf, macht euch also in das Zentrum der Arena auf. An den Seiten der Arena seht ihr verschiedene eingerollte Banner. Durchtrennt das naheliegende Seil mit einer Nahkampfattacke, wodurch verschiedene Herausforderungen, wie zum Beispiel „Tötet xy viele Gegner mit einem Kopfschuss“, starten. Schließt drei von den Herausforderungen ab und anschließend sollt der Metalltopf in der Mitte auf einem Sockel stehen. Sammelt diesen schließlich einfach ein. Die Falle lässt sich schließlich vor jedem Tempel an dem Hebelmechanismus (hat die Form eines Schädels) installieren.

Death Of Orion/Serket’s Kiss:

Pack-a-punch freigespielt, geht es weiter mit der Wunderwaffe Death Of Orion, bzw, Serket’s Kiss sobald diese gepuncht wurde. Wenn ihr pack-a-punch aktiviert habt, werdet ihr hörbar ein Bündel von Explosionen vernehmen. Folgt diesen vom Tempel bis zum Eingang des Danu-Ra-Tempel. Gleich neben der Treppe zum Eingang Treppe werdet ihr ein kleines Gitter mit einem brennenden Topf dahinter sehen. Zerschießt den Topf, bevor es schließlich weitergeht. Lauft anschließend zurück auf die Brücke, welche sich nahe dem Danu-Altar befindet. Wenn ihr schließlich euren Blick aus dem „Fenster“ der Brücke werft, wird euch ein flammender Pfeil auf dem Boden auffallen. Dieser zeigte auf einen der vier Tempel. Je nachdem, wo der Pfeil hinzeigt, gilt es an verschiedenen Standorten einen Kopf einzusammeln: Ra: Der Kopf befindet sich unten in der Grabkammer in der Ecke hinter einer Flammenschüssel. Danu: Auf der untersten Ebene des Tempels im Wasser. Zeus: Im Badebereich findet ihr den Kopf in der Ecke unter einigen Vorhängen. Odin: Neben dem großen Topf. Säurefalle und Schädel im Gepäck, begebt ihr euch vom Zentrum der Arena ausgehend in einen der Gänge, welche zu einem der Tempel führen. An den Seiten werdet ihr einen Hebelmechanismus in Form eines Schädels finden, welchen ihr schließlich benutzt und die Säurefalle installiert. Positioniert den aufgenommenen Kopf (siehe Punkt V) unterhalb der Falle und aktiviert diese. Die Säure wird den Schädel schmelzen und den Skorpionschlüssel freilegen. Der nächste Punkt auf der Liste ist ein goldener Kelch. Begebt euch hier für erneut in das Zentrum der Arena und achtet auf das Symbol unten links neben eurer Lebensleiste. Das Symbol zeigt euch an, wie gut ihr bei den Zuschauern der Arena ankommt. Ihr müsst die sogenannte Crowd Affinity zweimal in Folge auf das maximale Level bringen, indem ihr in der Arena verschiedene Herausforderungen abschließt (siehe „Säurefalle herstellen“ – Punkt IV) Mit dem goldenen Kelch und dem Schlüssel im Gepäck müsst ihr euch auf den Weg zu m Arboretum, auf der untersten Ebene des Turms von Danu machen. Peilt den zweiten Baum , zwischen Eingang und Treppen, an. Auffallend dürfte hier ein kleines Loch sein. Schlagt mit dem Nahkampfangriff gegen das Loch, damit der Skorpionschlüssel nutzbar wird. Anschließend könnt ihr den goldenen Kelch ebenfalls benutzen, welcher daraufhin mit Säure gefüllt wird. Wartet eine Runde und nehmt das Gefäß wieder an euch. Wenn ihr jetzt zur Mystery Box (spendiert euch normalerweise zufällige Waffen) geht und die Säure benutzt, wird sie die Wunderwaffe Death Of Orion auswerfen. Diese lässt sich sogar noch mit pap zu Serket’s Kiss aufwerten.

Brazen Bull shield:

Mit dem Brazen Bull Schild gibt es noch eine weitere besondere Waffe, welche für das Haupt Easter Egg der Karte IX unumgänglich ist. Auch hier schreiben wir euch Schritt für Schritt zusammen, was zu tun ist, um den besagten Schild zu bekommen:

Für das erste von drei Teilen (Schild, Schwert und Buckler) begebt ihr euch zum Tempel von Ra. Haltet euch nach eurem Spawn-Punkt rechts, um den Tempel zu erreichen, folgt anschließend Treppe nach oben, wo der Hauptraum des Tempels auf euch wartet. Der Basis-Schild mit den Hörnern kann hier an drei verschiedenen Orten liegen: Direkt rechts von der Treppe. Auf der linken Seite der Treppe in der Ecke. An der Wand mit ägyptischen Wandbild. Weiter geht es mit dem Schwert. Macht euch bei diesem Vorhaben zum Tempel von Zeus auf und haltet an diesen drei Stellen Ausschau nach der Komponente: Im Zeus Altarraum hinter der Treppe auf dem Sockel der Statue Am Eingang des Tempels am Fuße der Statue (gegenüber der Treppe, die in den Altarraum führt). Auf einem Relief in Zeus‘ Badehaus in der Nähe der Treppe zum Eingang Zu guter letzt müsst ihr noch den Buckler (Faustschild) beim Tempel von Odin finden. Dieser befindet sich ebenfalls wieder an drei verschiedenen Positionen: In der hinteren rechten Ecke auf dem Schildregal am Eingang des Turms. Im Altarraum neben dem Speer-Container an der Treppe. Links an der Wand neben den montierten Schilden in der Nähe des großen Kessels. Habt ihr jedes Teil gefunden, müsst ihr schließlich nur noch die Werkbank auf der untersten Ebene der Karte aufsuchen.

Wir hoffen unser Guide hilft euch etwas weiter und wünschen euch natürlich viel Spaß bei der weiteren Zombie-Jagd. Bald wird es auch noch einen Guide zum Haupt-Easter Egg der Map IX geben.

Quelle – Videos