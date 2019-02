Neben dem Launch-Trailer zu Far Cry New Dawn verkündete Ubisoft heute auch neue Details rund um die Open Beta von Trials Rising. Selbige wird vom 21. Februar bis 25. Februar auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch stattfinden. Der Pre-Download steht ab dem 19. Februar zur Verfügung. Die Open Beta ist eine Einladung an alle Spieler vor der weltweiten Veröffentlichung am 26. Februar einen Eindruck von der krachenden Action von Trials Rising zu bekommen.

Passend dazu gibt es auch ein passendes Video:

Trials Rising stellt die bisher größte Fortsetzung der Reihe dar und kombiniert das gefeierte klassische Gameplay mit einem frischen neuen Look, mehr Wettkampf, noch mehr der von Fans so geliebten over-the-top Action sowie neuen Features. Während der Open Beta haben die Fahrer Zugang zu einer Reihe von speziellen Funktionen und Level sowie einem weltweiten Mehrspieler-Modus.

Mit dabei sind folgende Inhalte:

18 Strecken von leicht bis extrem, darunter vier Trials-Universität-Strecken

Fünf Bikes (Squid, Rhino, Mantis, Helium und das unterhaltsame Zwei-Spieler-Tandembike)

Die exklusive Turbo-Bike-Auspuffanlage für das Helium Bike dass es wie ein echtes Motorrad brüllen lässt. Alle Spieler, die während der Open Beta das Trials-Turbo-Bike-Item im Spiel freigeschaltet haben, können es behalten, sobald sie das Spiel gekauft haben.

25 Verträge, der Herausforderer-Spielmodus und acht Strecken, die im Online-Mehrspieler gespielt werden können.

Der Anpassungseditor bietet über 2000 Aufkleber

Quelle: Ubisoft