Zusammenfassung der Nintendo Direct vom 13. Februar 2019

Es wurde aber auch Zeit! In den letzten Monaten kursierten immer wieder Gerüchte um eine größere Nintendo Direct durch die sozialen Netzwerke. Nun war es endlich soweit und Nintendo präsentierte uns am 13. Februar um 23:00 Uhr, was uns in der „nahen“ Zukunft für die Nintendo Switch erwarten wird. Die Präsentation dauerte ca. 35 Minuten und hatte als Hauptthema Fire Emblem: Three Houses.

Super Mario Maker 2 wird zu Beginn nicht nur für die Nintendo Switch angekündigt. Im Trailer sehen wir einige Super Mario Teile welche die Basis unserer eigenen Kreationen darstellen können. Auch der Releasezeitraum für den Titel wird aufJuni 2019 datiert.

Als zweiten Titel im heutigen Portfolio haben wir auch schon den nächsten Exklusivtitel für die Nintendo Switch. Mit Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, einem RPG im Marvel Universum indem ihr in die Rolle eines Helden schlüpfen könnt und mit bis zu 3 weitern Freunden gemeinsam Schurken in die Flucht schlagt. Als Releasezeitraum wird Sommer 2019 genannt.

BoxBoy!+BoxGirl! ist ein ist ein Rätsel-Jump and Run mit haufenweise Content (270 Stages). Außerdem verfügt es über einen Zweispieler-Modus. Erscheinen wird der Titel am 26.04.2019.

Smash Bros. Ultimate Update auf Version 3.0, mit einem Ankündigunsgtermin für Joker Ende April. Außerdem werden Snake, Simon, Schiggy, Pokémon Trainer und Bisaknosp Amiibos im Laufe diesen Jahres erscheinen.

Captain Toad: Treasure Tracker bekommt ein Gratis-Update welches einen Zweispieler-Coop Modus integriert, freigeschaltet ab sofort. Außerdem erhalten wird ein DLC names Captain Toad Special Episode mit 18 Challenges auf 5 neuen Karten welche weitere Collectibles beherbergen, Ab sofort.

Bloodstained Ritual of the Night, ein klassischer Side-Scrolling Actiontitel welcher in einer gothischen Burg spielt wird für Sommer 2019 angekündigt.

Der zweite Teil der Dragon Quest Builders Reihe wird für den 12.07.2019 angekündigt mit zusätzlichen Inhalten wie ein Legendäres Builder-Outfit und der Drachlord Trohn für Spieler des ersten Ablegers. Neben dem Storymodus wird auch ein 4 Spieler Coop-Modus implementiert.

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition wird für Herbst 2019 angekündigt. Diese Version bietet zusätzliche Sotryinhalte und erscheint exklusiv für die Nintendo Switch.

Disney Tsum Tsum Festival ist ein Partyspiel für bis zu vier Spielern mit vielen Minigames. Erscheinen wird der Titel in 2019.

Starlink Battle for Atlas neue Inhalte wie Raumschiffrennen und Fraktionsmissionen im April 2019. Außerdem könnt ihr mit Stafox’s Kollegen spielen und Jagd auf Starwolf machen.

Rune Factory 4 Special wird für Ende 2019 angekündigt. In dem Rollenspiel kmäpft ihr nicht nur, sondern habt auch Aufgaben wie in Harvest Moon zu erfüllen.

Rune Factory 5 angekündigt

Oninaki aus dem Hause Square Enix wird angekündigt. In dem Rollenspiel müsst ihr zwischen der lebendigen Welt und dem Tod hin und her reisen um verlorene Seelen zu erlösen und im Kampf für euch einzusetzen. Die Seelen verschaffen euch nicht nur andere Fertigkeiten, auch andere Waffen werden durch sie ermöglicht. Oninaki erscheint diesen Sommer.

Yoshi’s Crafted World ist nun an der Reihe. Wir sehen verschiedene Level und Bosskämpfe. Mit Münzen können wir verschiedene Konstüme (180) aus einem Automaten ziehen um sie auf unserer Reise einzusetzen. Eine Demo ist heute noch verfügbar und ermöglicht das spielen des ersten Levels. Der Titel erscheint am 29.03.2019.

Fire Emblem: Three Houses

Endlich die Headline, wir erhalten Hintergundinformationen zu den drei Häusern. Außerdem wird die Geschichte erklärt. Angekündigt für den 26.07.2019. Ebenso wird eine Collectors Edition mit dem Namen Seasons of Warfare Edition anngekündigt, deren Inhalt zusätzlich, neben dem Spiel aus einem Artbook dem Soundtrack, einem Steelbook und einem Kalender besteht.

Tetris 99 ist ab sofort im gratis eShop für Nintendo Online Mitglieder verfügbar. Man kann sich diese Version als Last Man Standing mit 98 weiteren Mitspielern vorstellen.

Dead by Daylight ist ein Action-Multiplayer Titel, in dem 4 Spieler vor einem Killer (ebenfalls Spieler) flüchten müssen. Angekünsigt wurde der Titel für Herbst 2019.

Deltarune Kapitel 1 erscheint am 28.2.2019 im eShop und scheint ein weiteres Spiel der Undertale-Macher zu sein.

Daemon X Machina erhalt eine Demo welche heute noch verfügbar sein wird. Diese beinhaltet 4 Missionen und einen Bosskampf. Weitere Infos werden über den offiziellen Nintendo Twitter Account bekanntgegeben. Erscheinen soll der Titel im Sommer 2019.

Grid Autosport erscheint mit allen DLCs, der Racer hat einen Splitscreen und Online Modus. Mit 100 Autos und 100 Rennpisten erscheint der Titel im Sommer 2019.

Hellblade Senua’s Sacrifice erscheint im Frühjahr 2019.Ihr spielt eine Frau welche durch die Wikingerhölle geht um die Seele ihres verstorbenen Mannes zu kämpfen.

Mortal Kombat 11 wird am 23.04.2019 für die Nintendo Switch erscheinen. Neben alten Veteranen sind auch neue spielbare Charaktere an Bord.

Unravel Two erscheint am 22.03.2019 und bietet als Puzzle Platformer nicht nur Einzelspieler vergnügen. Auch ein Zweispieler Coop Modus wird mit integriert sein.



Assasins Creed 3 Remastered erscheint am 21.05.2019 mit Bewegungssteuerung beim Zielen und Touchscreenünterstützung. Alle erschienenen DLC’s und Assasins Creed Liberation sind beim Release inklusive.

Final Fantasy VII wird am 26.03.2019 für die Nintendo Switch erscheinen.

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY! erscheint am 20.03.2019 für die Switch.

Final Fantasy IX erscheint schon heute für die Nintendo Switch.

Mit Astral Chain kommt eine neue Marke auf die Nintendo Switch. In dem actiongeladenen Spiel kämpft ihr als Polizisten gegen Dämonen. Weiter Informationen zum Kampfsystem werden demnächst folgen. Erscheinen soll der Titel am 30.08.2019.

Die arbeiten an Bayonetta 3 schreiten gut voran.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening Remake wird im Laufe des Jahres erscheinen und wird können auf weiter Infos gespannt sein.

